Bu iş modeli oldukça popüler olmaktadır! Solucanlardan elde edilen gübre, özellikle tarım alanında kullanılan en güçlü gübrelerden biridir. Solucanların belirli koşullarda bakılmasından elde edilir. Solucanların belirli olan bu koşullarda bakılması sayesinde ürettikleri vücut sıvıları sayesinde tarımda daha fazla verim elde etmek amacı ile kullanılan gübre türlerinden biridir.

👉 Solucan gübresinin yapılışı , şu adımların izlenmesi ile gerçekleşir:

Solucanların içinde tutulacağı kova düzeneğinin yapılması gereklidir. Bu düzenek, iki kova ile yapılır. İçte kalacak olan kovanın çevresine yaklaşık 20 tane delik açılır ve diğer kovanın içine oturtulur.

İçine solucanların koymadan önce, kovaların içinde tabakalar oluşturulması gereklidir. Kovanın dibine herhangi bir şey konmadan önce her bir kova için yaklaşık olarak 4 katman oluşturulacak şekilde bu işleme devam edilir.

Kovaların içine toprak ile beraber solucanların koyulmasından sonra solucanların beslenmesi gereklidir. Solucanları beslemek için evsel atıklar kullanılabilir. Özellikle yumuşak meyve, sebze ve yumurta kabukları solucanların hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır.

Hazırlanmış olan tabakaların nemli kalması sağlanır.

Kovanın dibine evsel atıklar konur ve üzerine toprak ile beraber solucanlar eklenir.

Bu işlemden sonra yaklaşık 2 hafta içinde solucanlar büyümeye başlar ve ardından da solucan gübresi üretmeye başlarlar.