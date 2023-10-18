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Uluslararası savaş kuralları nelerdir? SAVAŞ SUÇLARI LİSTESİ- MADDELERİ 2023! Savaş suçu cezası ne olur? Cenevre Sözleşmesi...

Filistin topraklarında İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda siviller, birçok sağlık çalışanı, insani yardım çalışanı ve gazeteci hayatını kaybetti. Son olarak, Gazze'de yer alan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı, tüm dünyada büyük bir infial yarattı. Dünya genelinde birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluşlar, bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve hastane saldırılarının sivillere yönelik vahşi bir ihlal olduğunu vurguluyor. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, savaş suçları hakkında detaylı bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Uluslararası savaş kuralları nelerdir? Savaş suçu cezası ne olur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:41 Güncelleme 18 Ekim 2023, 13:37
Uluslararası savaş kuralları nelerdir? SAVAŞ SUÇLARI LİSTESİ- MADDELERİ 2023! Savaş suçu cezası ne olur? Cenevre Sözleşmesi...

Gazze Şeridi'nde süren şiddetli çatışmalarda, işgalci İsrail güçleri büyük bir ablukaya aldığı bölgede savaş suçu işlemeye devam ederken, büyük bir vahşete imza attı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar savaş suçlarının listesi hakkında arama yapmaya başladı. İşte madde madde o suçlar...

SAVAŞ SUÇLARI LİSTESİ 2023!

Savaş suçları, uluslararası hukukun bir parçası olan Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü gibi anlaşmalar tarafından düzenlenmiş ve tanımlanmıştır. Savaş suçları, savaş halinde ya da çatışma durumlarında işlenen ciddi suçları içerir. İşte savaş suçlarına dair genel bir liste:

Sivillere Saldırı (Saldırı Savaşı Suçu): Sivil nüfusa kasıtlı olarak zarar verme, öldürme veya saldırıda bulunma, sivil yerleşim yerlerine saldırı.

Sivil Olmayan Hedeflere Saldırı: Sivil olmayan binalara, altyapıya veya ekipmanlara kasıtlı olarak zarar verme veya saldırıda bulunma.

Kollektif Cezalandırma: Savaşta suç işlediği iddia edilen kişilerin ait oldukları topluluk ya da grupla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bu topluluk ya da grup üyelerinin cezalandırılması.

Esirlerin Kötü Muamelesi: Savaş sırasında ele geçirilen esirlere kötü muamelede bulunma, işkence yapma, keyfi infazlar, esirlerin haklarını ihlal etme.

Tutsakların Zorla Çalıştırılması: Savaş tutsaklarının zorla çalıştırılması veya köleleştirilmesi.

Kimyasal, Biyolojik veya Nükleer Silahların Kötü Kullanımı: Yasaklı silahların savaşta kullanılması, özellikle kimyasal, biyolojik veya nükleer silahların kullanımı.

Medeni İnsanların Korunmasına Saygı Göstermeme: Tıbbi personel, hastaneler veya kurtarma çalışmalarına karşı saldırı.

Saldırıya Karşı Korumasızlık: Savaş altındaki siviller, hastalar, tıbbi personel, dini liderler veya insanları koruma altına alınmış diğer gruplara kasıtlı olarak saldırı.

Sivil Kılığına Girme: Sivillerin veya sivil eşyaların kullanılmasıyla düşmanı aldatma veya korumasız hale getirme.

İşkence ve Kötü Muamele: Esirlerin veya tutsakların işkenceye maruz kalması veya kötü muamele görmesi.

Köy Boşaltma veya Toplu Sürgün: Sivil yerleşim yerlerinin kasıtlı olarak boşaltılması veya sivil nüfusun toplu sürülmesi.

Cinsel Şiddet ve Tecavüz: Savaşta cinsel şiddet, tecavüz, cinsel kölelik ve diğer cinsel suçlar.

Çocuk Askerlerin Kullanımı: 15 yaşından küçük çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması.

Tarihi ve Kültürel Mirasa Zarar Verme: Tarihi ve kültürel öneme sahip eserlere, binalara veya arkeolojik alanlara zarar verme.

Kimyasal Silahların Kullanımı: Kimyasal silahların savaşta kullanılması veya saklanması.

Biyo-silahların Kullanımı: Biyolojik silahların savaşta kullanılması veya saklanması.

Bu, savaş suçlarına dair genel bir liste olup, uluslararası hukuk tarafından tanımlanan savaş suçları daha ayrıntılı ve özelleştirilmiş olabilir. Savaş suçları uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanabilir ve ciddi sonuçları olabilir. Savaş suçlarının önlenmesi ve sorumlularının cezalandırılması, uluslararası toplumun önem verdiği bir konudur.


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