Uluslararası savaş kuralları nelerdir? SAVAŞ SUÇLARI LİSTESİ- MADDELERİ 2023! Savaş suçu cezası ne olur? Cenevre Sözleşmesi...

Gazze Şeridi'nde süren şiddetli çatışmalarda, işgalci İsrail güçleri büyük bir ablukaya aldığı bölgede savaş suçu işlemeye devam ederken, büyük bir vahşete imza attı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar savaş suçlarının listesi hakkında arama yapmaya başladı. İşte madde madde o suçlar...

SAVAŞ SUÇLARI LİSTESİ 2023! Savaş suçları, uluslararası hukukun bir parçası olan Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü gibi anlaşmalar tarafından düzenlenmiş ve tanımlanmıştır. Savaş suçları, savaş halinde ya da çatışma durumlarında işlenen ciddi suçları içerir. İşte savaş suçlarına dair genel bir liste: Sivillere Saldırı (Saldırı Savaşı Suçu): Sivil nüfusa kasıtlı olarak zarar verme, öldürme veya saldırıda bulunma, sivil yerleşim yerlerine saldırı.