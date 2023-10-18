Uluslararası savaş kuralları nelerdir? SAVAŞ SUÇLARI LİSTESİ- MADDELERİ 2023! Savaş suçu cezası ne olur? Cenevre Sözleşmesi...

Tutsakların Zorla Çalıştırılması: Savaş tutsaklarının zorla çalıştırılması veya köleleştirilmesi.
Kimyasal, Biyolojik veya Nükleer Silahların Kötü Kullanımı: Yasaklı silahların savaşta kullanılması, özellikle kimyasal, biyolojik veya nükleer silahların kullanımı.
Medeni İnsanların Korunmasına Saygı Göstermeme: Tıbbi personel, hastaneler veya kurtarma çalışmalarına karşı saldırı.
Saldırıya Karşı Korumasızlık: Savaş altındaki siviller, hastalar, tıbbi personel, dini liderler veya insanları koruma altına alınmış diğer gruplara kasıtlı olarak saldırı.
Sivil Kılığına Girme: Sivillerin veya sivil eşyaların kullanılmasıyla düşmanı aldatma veya korumasız hale getirme.
İşkence ve Kötü Muamele: Esirlerin veya tutsakların işkenceye maruz kalması veya kötü muamele görmesi.
Köy Boşaltma veya Toplu Sürgün: Sivil yerleşim yerlerinin kasıtlı olarak boşaltılması veya sivil nüfusun toplu sürülmesi.
Cinsel Şiddet ve Tecavüz: Savaşta cinsel şiddet, tecavüz, cinsel kölelik ve diğer cinsel suçlar.
Çocuk Askerlerin Kullanımı: 15 yaşından küçük çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması.
Tarihi ve Kültürel Mirasa Zarar Verme: Tarihi ve kültürel öneme sahip eserlere, binalara veya arkeolojik alanlara zarar verme.
Kimyasal Silahların Kullanımı: Kimyasal silahların savaşta kullanılması veya saklanması.
Biyo-silahların Kullanımı: Biyolojik silahların savaşta kullanılması veya saklanması.
Bu, savaş suçlarına dair genel bir liste olup, uluslararası hukuk tarafından tanımlanan savaş suçları daha ayrıntılı ve özelleştirilmiş olabilir. Savaş suçları uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanabilir ve ciddi sonuçları olabilir. Savaş suçlarının önlenmesi ve sorumlularının cezalandırılması, uluslararası toplumun önem verdiği bir konudur.