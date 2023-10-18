Namazdan sonra tesbihin çekilmemesinde herhangi bir sakınca ya da günah durumu mevcut değildir. Ancak tesbih çekilmesi ve tesbih duaları çekilmesi, Diyanet tarafından müstehap olarak belirtilmiştir. Yani, Namazdan sonra tesbih çekilmesi farz değildir ancak yapılması, kişilerin hayrına olur, kendilerine sevap kazandırır.

Namazın bitilmesinden sonra tesbih çekilirken Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu ekber denmelidir. Bu sözlerin söylenmesi ve Allah'ın anılması, namaz kılınmasından sonra manevi olarak daha iyi hissedilmesini sağlayacağı gibi, sevaptır.

Tesbihin çekilişi için öncelikle namaz kılınması gereklidir. Vakitlerinde ezan okunmasından sonra kişiler abdest alıp hangi vaktin namazını kılacaklarsa ona niyet ederek namazlarını kılmalılardır. Namazın bitirilmesinden sonra, tespihe başlanabilir. Tesbih çekilmeye başlanırken, 33 kez Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kez Allahu ekber denmesi gereklidir. Bir kez tesbih çekilmesi her namazdan sonra yeterlidir. Ancak kişiler, arzularına göre bu sayıyı arttırabilirler.

1000 Tane Tesbih Nasıl Çekilir?

1000 tesbihin çekilişi , 1 tesbih çekilişinden farklı değildir. Ancak kişiler, çektikleri tesbihte herhangi bir şeye niyetlenmişlerse niyet ettikleri şeyi belirtmeli ve tesbihin sonunda niyetlerine göre dua etmelilerdir. 1000 tesbihten sonra edilecek olan dua da diğerlerinden farklı değildir ve kişilerin bunu söylemeleri yeterlidir.

Tesbih Çekmeden Önce Ne Denir?

Tesbihe başlamadan önce okunması gereken dua, "Ala Resulina Muhammedin Salavat"dır. Bu duanın tesbihten önce okunması oldukça faziletli görülür ve bu duanın anlamı "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in üzerine olsun" dur.