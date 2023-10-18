SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

MTA deprem haritası sorgulama nasıl yapılır? MTA DİRİ FAY HARİTASI | 2023 İL İL DİRİ FAY HATLARI VE DEPREM RİSKLERİ |

Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üstüne oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor. Diri fay haritaları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 12:02 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:02
MTA deprem haritası sorgulama nasıl yapılır? MTA DİRİ FAY HARİTASI | 2023 İL İL DİRİ FAY HATLARI VE DEPREM RİSKLERİ |

Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üstüne oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor. Diri fay haritaları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlandı.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

"ÜLKEMİZDE 500'DEN FAZLA KIRIK OLUŞTURABİLECEK FAY VAR"

Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ülkemizde 500'den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor.

DİRİ FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ,

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA,

TOKAT

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER ŞU ŞEKİLDE

ADIYAMAN: Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA: Şereflikoçhisar

ANTALYA: Demre

AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR: Gönen, Manyaz

BATMAN: Kozluk

BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

BOLU: Gerede, Yeniçağa

BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE: Çan, Yenice

ÇORUM: Laçin

DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

DİYARBAKIR: Lice

DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

ELAZIĞ: Palu, Sivrice

ERZİNCAN: Üzümlü

ESKİŞEHİR: İnönü

GAZİANTEP: İslahiye

HAKKARİ: Şemdinli

HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE: Keskin

KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA: Gediz, Simav

MALATYA: Akçadağ

MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN: Çamlıyayla, Mut

MUĞLA: Menteşe, Milas

MUŞ: Korkut, Varto

NİĞDE: Altunhisar, Bor

OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

ŞANLIURFA: Bozova

SİİRT: Eruh

ŞIRNAK: Beytüşşebap

SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN: Çaldıran, Özalp

YALOVA: Altınova, Çınarcık


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail’in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de! Hamas’ı suçladı işgalcileri akladı
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Hepsiburada
SON DAKİKA