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Milli yasta eğlence mekanları, kafe, kahvehane, berberler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastane, eczane, banka, AVM'ler açık mı?

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir. dedi. Peki Milli yasta eğlence mekanları, kafeler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastaneler, eczaneler, bankalar açık mı? İşte yasaklar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 23:41 Güncelleme 18 Ekim 2023, 23:41
Milli yasta eğlence mekanları, kafe, kahvehane, berberler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastane, eczane, banka, AVM’ler açık mı?

3 günlük milli yas ilan edilmesi kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu noktada internet arama motorlarında ''Milli yasta eğlence mekanları, kafeler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastaneler, eczaneler, bankalar açık mı? İşte yasaklar...'' soruları sıkça araştırılır oldu. Peki Milli yasta eğlence mekanları, kafeler, kahvehaneler, berberler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastaneler, eczaneler, bankalar, güzellik merkezleri, AVM'ler açık mı?

MİLLİ YAS SEBEBİYLE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edilmesinin ardından Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı gelişmeyi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" denildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "İsrail tarafından Gazze'de sivil halkın bulunduğu hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise açıklamalarında şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği hastane katliamından dolayı ülkemizde 3 gün süre ile milli yas ilan edildiğinden, Devlet Tiyatroları olarak Türkiye genelinde yas süresi boyunca tüm etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Aynı sebeple 19 Ekim akşamı gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu açılış töreninin de 26 Ekim'e ertelendiğini değerli seyircilerimize bildirmek isteriz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

MİLLİ YASTA NELER YAPILMAZ?

Gösteri ve kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan konser, şenlik, eğlence vb. kutlama faaliyetleri iptal edilerek, sadece resmi program uygulanır. Bu durum yerel yönetim inisiyatifine bırakılmıştır.

Milli yasta bayrak gönderde tutulmaz. Milli yas süresince bayrak gönderden yarıya indirilir.


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