Milli yasta eğlence mekanları, kafe, kahvehane, berberler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastane, eczane, banka, AVM’ler açık mı?

3 günlük milli yas ilan edilmesi kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu noktada internet arama motorlarında ''Milli yasta eğlence mekanları, kafeler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastaneler, eczaneler, bankalar açık mı? İşte yasaklar...'' soruları sıkça araştırılır oldu. Peki Milli yasta eğlence mekanları, kafeler, kahvehaneler, berberler açık mı? Milli yas neleri kapsar: hastaneler, eczaneler, bankalar, güzellik merkezleri, AVM'ler açık mı?
MİLLİ YAS SEBEBİYLE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edilmesinin ardından Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı gelişmeyi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" denildi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "İsrail tarafından Gazze'de sivil halkın bulunduğu hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.