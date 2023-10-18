Mesleki (AÖL) açık öğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir? Açık lisede 1 yılda kaç kredi alınabilir?

Açık öğretim lisesinde okunmakta olan ilgili alan derslerinin başarılı olarak verilmesi 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin en az 8 dönem içinde bitiremedikleri açık liselerden mezun olabilmeleri için, okumaya devam etmeleri gereklidir. Açık öğretim liselerinde 1 yılda alınabilecek maksimum ders kredisi sayısı 35 olarak belirlenmiştir. Açık lise mezunu olmak isteyen kişiler, her dönem kendileri için belirlenmiş olan derslerden başarılı olma durumları ile beraber bu derslerin kredilerini almış sayılırlar. 8 dönemin sonunda da mezun olma hakkına sahip olabilirler. Peki mesleki (AÖL) açık öğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir? Açık öğretim lisesinde hangi bölümler vardır?

👉Güncel olarak açık liseden mezun olma koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• 18 yaşını doldurmamış olan kişiler için en az 8, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için en az 5 dönem ders almak

• Kazanılmış olan toplam kredi sayısının 170 olması

• Müfredat tarafından belirlenmiş olan ortak derslerden başarılı olunması

• Dil ve anlatım dersinden başarılı olunması (Açık Lise Mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için kişilerin mutlaka bu dersi vermeleri gereklidir.Bu ders verilmeden mezuniyet diploması alınması mümkün değildir.)

• En az 1 dönem açık öğretin sınavına girilmesi

• Açık öğretim lisesinde okunmakta olan ilgili alan derslerinin başarılı olarak verilmesi

18 yaşını doldurmamış olan kişilerin en az 8 dönem içinde bitiremedikleri açık liselerden mezun olabilmeleri için, okumaya devam etmeleri gereklidir.