Maun suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! Maun Suresi Kaç Ayet?

Maun Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti Maun Suresi, Mekke zamanında indirilen bir sure olarak bilinmektedir. Sure, iniş sırasında göre 17. ve mushaftaki sıralamaya göre ise 107.sure olarak bilinir. Tekasür Suresinden sonra ve Kafirun Suresinden önce indirilmiş olan bir suredir. Maun Suresi, Kuran-ı Kerim'in 107.suresi olarak 30.cüzde yer alır. Kısa surelerin yer aldığı son sayfalarda ise 602.sayfada bulunur. Maun Suresi, 7 ayetten oluşur. Surede hesap ve ceza gününü yalanlayan ve amelleri yalnızca gösteriş için gerçekleştirilen kişilerden bahsedilir. Yetimlere kötü davranışlar gösteren, yetimlerin hakkını vermeyen ve yoksul insanları doyurmayan kişilerin başkalarının iyilik yapmasına da engel olduğundan söz edilir.

Maun Suresinin Fazileti Nedir?

Maun Suresinin faziletleri ve faydaları oldukça fazladır. Allahu Teala, kullarını affetmek için farklı bahaneler yaratır. Kullar ise surelerdeki her bir inceliği görerek bunları uygulamalıdır. Maun Suresini okuyan kişiler, içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulur. Çocuklar için okunması ise her türlü kötülükten korunmasını sağlar. Surenin düzenli bir şekilde okunması ise kişinin dini görevlerini yerine getirmesini kolaylaştırır. Maun Suresinin diğer faziletleri ise şu şekilde verilmiştir:

• Maun Suresini okuyan kişinin sözü geçer, çevresi tarafından sevilir ve çevresindeki etkinliği artar.

• Kişi, bu sureyi sıkıntılı zamanlarında okursa tüm sıkıntılarından kurtularak refaha erer.

• Maun Suresinin çocuklar için okunması, Allah'ın izni ile onu her türlü tehlikelere karşı korumasını sağlar.

• Maun Suresini ev ve işyerine okuyan kişiler, ev ve işyerlerinde kaza ve belalardan korunur.

• Sureyi düzenli bir şekilde okuyan kişinin dini vecibelerini yerine getirmesi kolaylaşır.

• Sureyi okuyan kişinin vicdan ve merhamet duyguları artar. Allah'ın izni ile namaz kılması kendisine kolay gelir ve ibadetlerini kolay bir şekilde gerçekleştirir.

• Maun Suresi, kişinin saygınlığını arttırır.

Maun Suresi Neden Bahseder?

Maun Suresinin bahsettiği konu genel hatları ile Allahu Teala'nın hükümlerini, emirlerini, ahiret gününü ve dini inkâr eden, kabul etmeyen kişilerin varlığından bahsedilmektedir. Bu kişilerin nasıl kişiler olduğu belirtilir. Yoksulların küçümsenmesi ve onlara yapılan haksızlıklar ile ilgili konular üzerinde durulmuştur. İslam dininin en önemli var sayılan temel yapıtaşlarından biri yardımlaşmak ve paylaşmaktır. Aynı zamanda öksüz, yetim, fakir, yoksul ve kimsesiz kişilere yardım ederek onları koruma altına almak oldukça önemlidir. Bunun yapılması için ise ihtiyaç sahipleri için maddi ve manevi konularda yardımcı olmak oldukça önemli bir durumdur. Maun Suresi, İslam dininin en önemli konularını içerisinde barındırmaktadır. İslam dininin gereklerini yerine getiren kişilerin ise sevap kazanacağından bahsedilir. Kısacası Maun Suresinin içeriği dini yaşamak gerektiği, yetim ve öksüz olanları koruyup kollamak gerektiği, kişinin ibadetlerini doğru bir şekilde yapması gerektiği, insanlara yardımcı olunması gerektiği ve paylaşımcı bir insan olunması gerektiğini bizlere öğretir.