İstanbulkart bakiye sorgulama, başvuru ve TL para yükleme , İstanbulkart'a kredi kartıyla para yükleme nasıl yapılır? İşte tüm detaylar... Banka ATM'leri ve fiziki olarak konmuş İstanbulkart yükleme cihazları üzerinden de sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilir. İstanbulkart bakiyelerinin sorgulanabilmesi için kullanılabilecek son kanal ise ALO 153 hattıdır. Bu hat üzerinden de kartların içinde ne kadar bakiye olduğu öğrenilebilir.

İstanbulkart Başvurusu Nasıl Yapılır? İstanbulkarta başvuru yapılabilmesi için kullanılabilecek olan kanallardan biri, BELBİM'in resmi internet sitesidir. Site üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek olan İstanbulkart başvuruları, talepler doğrultusunda İstanbul'un hemen her şehrinde mevcut olan İstanbulkart gişeleri üzerinden de yapılabilir. Öğrenci ya da abonman kartları için yapılmak istenen başvuru işlemleri, bu iki yöntem ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.