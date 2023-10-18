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Gıyabi cenaze namazı nedir, neden kılınır? Diyanet gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hastane saldırılarında hayatını kaybedenler için Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Gıyabi cenaze namazı, İslam dini içerisinde bir cenazenin fiziksel olarak mevcut olmadığı durumlarda kılınan bir ibadet olarak kabul edilir. Bu tür cenazelerin cemaatle bir araya gelmeden kılınması, İslam'ın rahmet ve duaların önemini vurgular. Peki, gıyabi cenaze namazı nedir, neden kılınır? Diyanet gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:17 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:17
Gıyabi cenaze namazı nedir, neden kılınır? Diyanet gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

Filistin'de hayatını kaybedenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Müslümanların gündemine giren gıyabi cenaze namazı, İslam dininin öğretilerine göre bir cenazenin fiziksel olarak mevcut olmadığı veya cenazenin hazır bulunamadığı durumlarda kılınan özel bir ibadettir. İşte nasıl kılınacağına dair merak edilenler...

GIYABİ CENAZE NAMAZI NEDİR?

Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resulullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necaşi'nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhari, Cenaiz, 55; Müslim, Cenaiz, 63).

Olayda hazır bulunan Cabir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.s.), Necaşi'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım" (Buhari, Cenaiz, 54) Yine, Resulullah'ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhari, Cenaiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir (Buhari, Cenaiz, 56).

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah'a hamd ve sena etmek, Resulullah'a (s.a.s.) salat ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir. Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar "ve celle senaük" cümlesiyle birlikte "Sübhaneke"yi okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve "Salli-Barik" duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizi, Cenaiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fatiha" suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizi, Cenaiz, 39). Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefi ve Malikilere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başı ile birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şafiilere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabinin namazını kılmıştır (Şirbini, Muğni'l-muhtac, 1/518). Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır (el-Fetava'l-Hindiye, 1/174).

Cenaze namazının hükmü nedir?

Cenaze namazı, farz-ı kifayedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah'a sena, Resulullah'a (s.a.s.) salat ve ölü için duadan ibarettir.



Tebük seferîne mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:

"Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler" (Tevbe, 9/84).

Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resulullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, "Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın" (Müslim, Cenaiz, 66) buyurmuştur.


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