Gider gösterip vergiden düşme hesaplama nasıl yapılır? Şahıs ve limited şirkette neler gider gösterilebilir?

Limited Şirket Gider Kalemleri Nelerdir?
Limited şirketlerinin gider olarak kabul edilebilinecek olan harcamaları, şu şekilde sıralanabilir.
· Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar
· Sendika aidatları
· İşverenler doğrultusundan ödenen bireysel emeklilik sistemi katkı hisseleri
· Şirketin daha çok ticari kazanç sağlayabilmesi amacıyla oluşturulan bütün harcamalar
· İş yerinde hizmetli ve işçi unvanları ile çalışan bireylerin iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve giyim giderleri
· Şirketin daha çok iş yapması ve daha çok kar etmesi hedefi ile oluşturulan iş seyahati masrafları
· Devlete ödenen resmi vergiler (bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi)
· Çalışan taşıtları giderleri (Yalnızca bireylerin iş ve iş yeri amacıyla yapmış oldukları taşıt masraflarından vergi indirimi düşülebilir.)
· İş ve iş yeri ile alakalı olmak şartıyla, mukavelenameye ya da ilama ya da yasa emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
· Türkiye İş Kurumu doğrultusundan düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, uygulaması yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar
· Fakirlere yardım hedefiyle besin bankacılığı faaliyetinde tespit edilen dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen usul ve esaslar kapsamında bağışlanan besin, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelleri
Şahıs şirketlerinde gider olarak gösterilenlerin limited şirketlerinden daha az olması, şirketin büyüklüğü ile alakalıdir.