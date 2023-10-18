Bulgaristan vatandaşı olmak isteyen kişilerin vatandaşlık başvuruları, genellikle vatandaşlık işleri ile ilgilenen şirketler dolayısıyla gerçekleşir. Bulgaristan vatandaşlığı almak isteyen kişiler, bu şirketler ile iletişime geçerek vatandaş olmaları için gerekli işlemleri yerine getirmelerinden sonra belirli sürelerde vatandaşlıklarını alabilirler. Peki Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır? Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?
Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları
Bulgaristan vatandaşlığının alınabilmesi, günümüzde 7 farklı yöntem ile yapılabilir:
- Bulgaristan etnik kökenine sahip olmak
- Bulgaristan vatandaşı anne ya da babaya sahip olmak
- Bulgaristan vatandaşı eşe sahip olmak
- Ülkeye belli miktarda yatırım yapmak
- Ülkede belli bir ikamet süresini doldurmak
- Ülkeye belli oranda katkı sağlamak
- Eski Bulgaristan göçmeni olmak
Bu durumların herhangi birini yerine getiren kişilere kolaylıkla Bulgaristan vatandaşlığı verilir. Ancak her durum için yerine getirilmesi gereken koşullar ve ilgili birimlere teslim edilmesi gereken evraklar farklıdır.
Bulgaristan Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bulgaristan vatandaşı olmak isteyen kişilerin vatandaşlık başvuruları, genellikle vatandaşlık işleri ile ilgilenen şirketler dolayısıyla gerçekleşir. Bulgaristan vatandaşlığı almak isteyen kişiler, bu şirketler ile iletişime geçerek vatandaş olmaları için gerekli işlemleri yerine getirmelerinden sonra belirli sürelerde vatandaşlıklarını alabilirler. Bir şirket ya da şahıs aracılığı ile bu işlemleri yapmak istemeyen kişiler, Bulgaristan Konsoloslukları üzerinden başvuru yapabilirler. Kendilerinden adım adım talep edilen işlemleri gerçekleştirmeleri sonucunda vatandaşlık alma hakları eğer mevcutsa vatandaş olabilirler.
Bulgaristan Vatandaşlığı Almanın Şartları Nelerdir?
Bulgaristan'da vatandaş olabilmek için ülke tarafından talep edilen koşullar, güncel olarak Bulgaristan vatandaşı olabilme durumlarına göre şöyle sıralanmıştır:
- Evlilik yoluyla Bulgaristan vatandaşı olma: Bulgaristan vatandaşı olan bir kişi ile evlenilmesi sonrasında kazanılır. Ancak kişiler, evlendikten sonra belirli br süre boyunca evli kalmak ve evliliğin gerçekleşmesinden belirli bir süre de eşle beraber ikamet edilmesi gereklidir. Devlet tarafından talep edilen dil mülakatlarının geçilmesinden sonra Bulgaristan vatandaşlığı alınabilir.
- Soy Kanıtlama: Bulgar soyundan geldiği eğer vatandaşlık almak isteyen kişiler tarafından kanıtlanırsa, kişiler nerede doğmuş olurlarsa olsunlar Bulgaristan vatandaşlığı alabilirler.
- Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Alma: Yatırım yoluyla kazanılmak isteyen Bulgaristan vatandaşlığı için ülkeye yatırım yapılması gereklidir. Vatandaş olabilmek için en az 512 bin devlet tahvil bonosu alınması gereklidir. Bu sayede kişilere ülkede 5 yıl süre ile oturma izni verilir. Oturma iznini alan kişiler, belirlenmiş olan resmi süre sonrasında vatandaşlık başvurusu yapabilirler.
- Ebeveynler Üzerinden Vatandaşlık Alma: Annesi ya da babası çocukları henüz doğmadan Bulgaristan vatandaşı olmuşlarsa çocuğa da vatandaşlık hakkı tanınır. Çocuk kaç yaşında olursa olsun anne ve babası üzerinden kolaylıkla vatandaşlık alabilir çünkü bu hakka sahiptir.
- Belirli bir Süre İkamet Edilmesinden Sonra Vatandaşlık Alma: Bulgaristan'da belirli bir süre ikamet ettikten sonra süresiz Bulgaristan oturma izni talep edilmesinden sonra alınabilecek olan vatandaşlık türüdür. Oturma izni almalarından sonra kişiler, devlet tarafından talep edilen dil ve konuşma mülakatını geçerek vatandaşlık alabilirler.
- İstisnai Vatandaşlık: Ülkeye sanatsal anlamda fayda sağlamış olan kişilere tanınan Bulgaristan vatandaşlığı hakkıdır. Eğer bir kişi, Bulgaristan'a spor, sanat, yatırım, bilim, akademi gibi konularda yarar sağlamalıdır.
- Eski Göçmenlik Durumundan Vatandaşlık Alma: Daha önceden Bulgaristan'da yaşamış ama çeşitli nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalmış olan kişilere tanınan vatandaşlık hakkıdır. Bu kişilere ya da bu kişilerin soyundan gelen kişilere Bulgaristan vatandaşı olma hakkı kolaylıkla sağlanır.