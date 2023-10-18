BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? BİM saat kaçta açılıyor? BİM marketlerinin açılış saati, 09.00'dır. Tüm Türkiye'de yer alan BİM marketleri bu saat itibari ile açılır ve hizmet vermeye başlar. BİM'in hafta içi çalışma saatleri, 09.00- 21.00 aralığıdır. BİM zincir marketleri, hafta sonları da aynı saatlerde hizmet verirler.

BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışıyor?