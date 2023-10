A’la suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! A’la suresinin fazileti nedir? A’la suresi kaç ayetten oluşuyor?

Güç ve kuvvetin daha fazla olmasına yardımcı olur. Okuması ve anlaşılması kolay olan sure namazlarda da okunabilir. Dini bayramlarda okunması sevap ve faydalı olan sureler arasındadır. Hz. Peygamberin vitr namazında okuduğu suredir. Kısa olduğu için surenin ezbere okunması da kolaydır.

• Ve nüyessirüke lilyüsra.

• Fezekkir in nefe'atizzikra.

• Seyezzekkerü men yahşa.

• Ve yetecennebühel'eşka.

• Elleziy yaslennarelkübra.

• Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

• Kad efleha men tezekka.

• Ve zekeresme rabbihi fesalla.

• Bel tü'sirunelhayateddünya.

• Vel'ahıretü hayrün ve ebka.

• İnne haza lefissuhufel'ula.

• Suhufi ibrahiyme ve musa.



A'la Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

A'la suresinin Türkçe meali şöyledir:

• Yüce Rabbinin adını tespih et.

• O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

• O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

• O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir.

• Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.