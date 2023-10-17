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Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları! Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri!

Sevmek ve sevilmek, hayatınız süresince yaşadığınız en özel duygudur desek yalan olmaz sanıyoruz. Partnerinize hissettiğiniz hisler annenize olan sevginiz kadar sıcacık ve bir o kadar içtendir. Her gece onunla günü kapamak ve her vakit onu ne kadar sevdiğinizi yine yine hissederek uyanmak dünyanın en güzel duygusudur. Peki sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları nelerdir? Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri sayfamızda yer alıyor.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:08 Güncelleme 17 Ekim 2023, 08:08
Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları! Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri!

Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları! Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri detayları sayfamızda yer alıyor. Sevgiliye çarpıcı günaydın mesajları yıllardır sabah saatlerinde en çok aranan içerikler arasında yer alıyor. Çünkü sevdiğinin yanısıra olamayan, onu uykudayken bile özleyen anında her kişilerin sabah ilk işi sevdiğine günaydın mesajı göndermek oluyor.

Sevgiliye sabahları atılacak günaydın mesajları, şöyle olabilir:

• Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım, seher vakti yapılan ve kabul olunan duam.

• Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan, gecemi yıldız yıldız saran, karanlığımı dolunay gibi aydınlatan günaydın.

• Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları kalbine, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Gönül güneşin her zaman doğsun ve her sabah doğan güneş sana mutluluk getirsin. Seni seviyorum günaydın sevgilim.

• Günaydın nur yüzlüm. Gecemle beraber günlerimi de aydınlatıyorsun... Işık gibi parlayan yüreğinle her günüme daha iyi geliyorsun.

Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyenler, sevgilerini dile getirecekleri mesajlar ile sabahları sevdiklerinin günlerine mutlu başlamalarını sağlayabilirler.

Kadın Ve Erkek İçin Etkileyici, Resimli Sevgiliye Günaydın Sözleri!

Kız ve erkek sevgililere atılabilecek etkileyici günaydın mesajlarından bazıları şunlardır:

• Her günüme adını yazdım. Güneşim de sen oldun, yıldızım da sensin sevgilim. Günaydın.

• Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor, aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.

• Güneşe herkese doğuyor. Ben ise her gün, seninle yeniden doğuyorum inci tanem.

• Benim güneşim, bana günaydın mesajı atınca doğuyor sevgilim.

• Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın aşkım.

• Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Bunlarla beraber, sabahları Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyen kişiler, şu önerilere de göz atabilirler:

• En tatlı hayallerimi süsleyen sevgilim, günaydın.

• Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

• Karanlık geçmiş silindi ömrümüzden ışıkla bakıyoruz artık geleceğimize günaydın sevgilim…
• Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.

• Gözlerini, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim, günaydın.

Sevgiliye Günaydın Mesajı Uzun Romantik Nelerdir?

Sevgiliye atılabilecek uzun ve romantik günaydın mesajları, şöyle yazılabilir:

• Bir gün olsun sana günaydın demeden başlarsam güne, o günüm kötü geçiyor. Günaydın balım. Sen balım ol ben kaymak olayım, her günümüz beraber geçsin, hiçbir zaman ayrılmayalım.

• Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor. Hep yanımda kal ki seninle beraber benim de gülen yüzüm solmasın. Günaydın aşkım!

• Günaydın sevgilim! Sabahları erkenden uyanmak seninle tanışana kadar bana dünyanın en zor işiydi. Ancak beraber olduğumuzdan beri her güne seninle başlayacağım ve her gün yanımda olacağın için kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. Günün aydın olsun bitanem.
Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyen kişilerin kendi sevgilerini ve aşklarını en iyi kendileri ifade edebilirler. Ancak bunu yaparken bu mesajlardan da yardım alabilirler:

• Günaydın meleğim. Kış ayında olsak bile her sabah uyandığım zaman senin gülüşünü görmek ve hatırlamak birden benim için yazın gelmesini sağlıyor. Hayatımda her mevsimi yaza çevirdiğin için iyi ki varsın.

• Günaydın çiçeğim. Seninle beraber olana kadar geçen her günümde yaşlandığımı düşünüyordum. Oysa sen bana yaşamın yaşlanmaktan ibaret olmadığını gösterdin. Bana aşkı tattırdığın, güzel bir hayatımız olacağına inandırdığın için seni çok seviyorum.


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