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Nas suresi kaç ayet, nasıl okunur? Nas suresinin okunuşu! Nas suresi Türkçe anlamı ve fazileti nedir?

Nas Suresi, insanlara sinsi bir şekilde vesvese veren şeytanın, kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden korunmak için sadece Allah'a sığınmamız gerektiğini bizlere bildirir. Bizleri yaratan Allah, aynı zamanda bizler devamlı bir şekilde gözetleyerek korur. İnsan kendini yalnız ve çaresiz hissettiği zaman ya da vesveselere kapıldığı zaman bu sureleri okuyabilir. Nas ve Felak Sureleri, içerisinde yaşadığımız alemi ve bu alemin sırlarını bizlere gösterir. İnsanın bilgisi, yaşadığı alemde oldukça sınırlıdır. Ancak bu sureler okunarak insanların korku ve panik yaşadıkları her an Allah'a sığınabilirler. Allah, insana şah damarından daha yakındır ve koruyup gözetleyen yine de O'dur. Peki Nas suresi kaç ayet, nasıl okunur? Nas suresinin okunuşu! Nas suresi Türkçe anlamı ve fazileti nedir?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:08 Güncelleme 17 Ekim 2023, 08:08
Nas suresi kaç ayet, nasıl okunur? Nas suresinin okunuşu! Nas suresi Türkçe anlamı ve fazileti nedir?

Nas Suresi, insanlara sinsi bir şekilde vesvese veren şeytanın, kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden korunmak için sadece Allah'a sığınmamız gerektiğini bizlere bildirir. Bizleri yaratan Allah, aynı zamanda bizler devamlı bir şekilde gözetleyerek korur. İnsan kendini yalnız ve çaresiz hissettiği zaman ya da vesveselere kapıldığı zaman bu sureleri okuyabilir. Nas ve Felak Sureleri, içerisinde yaşadığımız alemi ve bu alemin sırlarını bizlere gösterir. İnsanın bilgisi, yaşadığı alemde oldukça sınırlıdır. Ancak bu sureler okunarak insanların korku ve panik yaşadıkları her an Allah'a sığınabilirler. Allah, insana şah damarından daha yakındır ve koruyup gözetleyen yine de O'dur.

Nas Suresi Kaç Ayet?
Nas Suresinin ayet sayısı 6'dır. Aynı zamanda Nas Suresi, kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kredim'İn 114. ve de son suresidir. Adını ise her ayetin sonunda bulunan ve insanlar anlamına gelen "Nas" kelimesinden alır. Nas Suresi ile beraber Felak Suresi, gün içerisinde her Müslüman'ın okuması gereken dualar arasında yer alır. Felak ve Nas Surelerinin okunuşu ise kısa olmalarından dolayı oldukça kolaydır. Bu iki surenin şifa verici ve koruyucu özellikleri olduğuna inanılır. Bu sebeple uyumadan önce ve namazların ardından okunması gerektiği vurgulanan sureler arasında yer alır. Bundan dolayı da yüce Allah'a sığınmak ve kötülüklerden korunmak için gün içerisinde sık sık Felak – Nas Surelerinin okunması oldukça önemlidir.

Nas Suresi Nasıl Okunur?
Nas Suresinin Arapça okunuşu aşağıdaki gibi verilmiştir:
• Kul e'ûzü birabbinnâs
• Melikinnâs
• İlâhinnâs
• Min şerrilvesvâsilhannâs
• Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
• Minelcinneti vennâs
Nas Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Nas Suresinin Türkçe meali şu şekildedir:
• Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
• De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
• İnsanların hükümdarına,
• İnsanların ilahına,
• O sinsi vesvesecinin şerrinden.
• O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
• Gerek cinlerden gerek insanlardan.

Nas Suresinin Fazileti Nedir?
Nas Suresinin faziletleri arasında şifa vermesi ve insanları koruması bulunmaktadır. Nas Suresinin yatmadan önce ve namazların ardından okunması önerilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav), rahatsızlığı esnasında gece yatakta İhlas, Felak ve Nas surelerini üç defa okurdu. Daha sonrasında ise avuçlarına üfleyerek elleriyle vücudunu sıvazlardır. Nas Suresi, uyumadan önce 7 kez okunduğunda, bu sureyi okuyan kişilerin gece kötülük ve vesveselerden korunmasını sağlar. Bunun yanı sıra aynı zamanda Müslümanların tüm kötülüklerden korunması için her gün yedişer kez Felak, Nas ve Ayetel Kürsi dualarını okuması önemlidir.

Nas Suresi Neden Bahseder?
Nas Suresinin bahsettiği konu genel itibari ile Felak Suresi ile aynı konuyu işler. İnsanların ve insanlara zarar verebileceklerine inanılan cinlerin kötülüğünden Alla'a sığınmanın gerekli olduğunu emreder. Nas Suresinin ilk 3 ayetinde Allah'ın "rab, melik ve ilah" sıfatlarına vurgu yapılır. Nas Suresinin ilk ayetinde, tüm alemlerin rabbi olan Allah'a sığınmamız gerektiği bildirilmiştir. Gizli bir şekilde insanların kalplerine kötülük ve vesvese veren şeytan bazı zamanlarda bir cin, bazı zamanlarda ise bir insan aracılığıyla bizlere kötülük yapabilir. Bu tür kötülüklerden korunmak için Allah'a sığınmamız gerektiği bildirilmiştir. Allah, bizi her kötülükten korur.


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