Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
"Sizden biri yatağına girdiğinde, – içinde (zararlı) neler bulunduğunu bilemeyeceği için – elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: "Bismike Rabbî, vada'tü cenbî ve bike erfauhû, in emsekte nefsî ferhamhâ ve in erseltehâ fehfazhâ bimâ tahfazu bihî ibâdeke's–sâlihîn. (Yâ Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan, ona merhamet et. Eğer yaşatır da (uyandırırsan), salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru!)" (Buhâri, Tevhid, 13; Müslim, Zikir, 64)
Hz. Âişe (ra) anlatıyor:
Resûlullah , gece yatağına yatacağı sırada, ellerine üfleyerek Nâs ve Felak sûrelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir:
Hz. Peygamber , her gece yatağına yatacağı sırada, iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlâs, Nâs ve Felak sûrelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı. (Buhâri, Deavât, 12)
Kötülüklerden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunur?
Kötülüklerden korunmak için dua okumak isteyenlerin ilk olarak aklına gelenler arasında Ayetel Kürsi, Nas ve Felak sureleri yer alır. Fazileti oldukça fazla olan bu dualar okunduğunda sıkıntı olan kişi kolaylıkla rahatlayabilir. İşte zor durumlarda ve kötülüklerden korunmak için okunmaıs gereken duyalar;
Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm,
lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm,
lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard,
men-ze'l-lezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih,
ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min'ılmihî illâ bimâ şâe, vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.
Ayetel Kürsi'nin Anlamı
Allah, O'ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.
O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez.
O yücedir, mutlak büyüktür.
Nas Suresi Türkçe okunuşu
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Felak Suresinin Türkçe Okunuşu
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
Nas Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden.
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.