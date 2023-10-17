Kanada iş imkânları nelerdir? Kanada hangi mesleklerde alım yapıyor?

👉Kanada Asgari Ücreti Ne Kadardır?

Kanada'da asgari ücret tutarı, eyaletlere göre değişiklik gösterir. Asgari ücretlerin hesaplanması ise kişilerin çalışma saatlerine göre belirlenir. Güncel olarak eyaletlerde asgari ücret alacak olan kişilerin saatlik ücretleri şöyle belirlenmiştir:

Alberta: 15 CAD

Britanya Kolumbiyası: 15,20 CAD

Manitoba: 11,95 CAD

New Brunswick: 11,75 CAD

Newfoundland & Labrador: 12,75 CAD

Northwest Territories: 15,20 CAD

Nova Scotia: 12,95 CAD

Nunavut: 16 CAD

Ontario: 15 CAD

Prince Edward Adası: 13 CAD

Quebec: 13,50 CAD

Saskatchewan: 11,81 CAD

Yukon: 15,20 CAD

Kanada iş imkanlarının fazla olduğu yerlerde verilen asgari ücret tutarları, diğerlerine göre daha fazladır.