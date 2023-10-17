Hollanda hangi mesleklerde alım yapıyor? Hollanda iş imkânları nelerdir?

Özellikle Türkiye ya da farklı bir yerde üniversite okumuş ve bir mesleğe sahip olan kişiler, denklik belgelerini alırlarla Hollanda iş imkanlarının tümünden yararlanabilirler. Ancak okumamış olan ya da dil bilmeyen kişiler, genellikle inşaat, tarım ya da genel hizmet alanlarında çalışırlar. Hollanda'da günümüzde var olan iş imkanlarının olduğu sektörler, şöyle sıralanmıştır. Peki Hollanda iş imkânları nelerdir? Hollanda hangi mesleklerde alım yapıyor?

Hollanda'da günümüzde var olan iş imkanlarının olduğu sektörler, şöyle sıralanmıştır:

Tarım sektörü

Petrol ve doğal gaz endüstrisi

Metal ve mühendislik ürünleri üretimi

Elektronik makine ve ekipman üretimi

Kimyasal üretimi

İnşaat sektörü

Mikroelektronik

Balıkçılık

Küçük bir ülke olarak görülmesine karşın Hollanda iş imkanlarının fazla olması sebebi ile Türkiye'den sürekli olarak göç alan ülkeler arasında yer alır.