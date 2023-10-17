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Hollanda hangi mesleklerde alım yapıyor? Hollanda iş imkânları nelerdir?

Hollanda'da Türklerin yaptıkları işler, Hollandalılara göre sınıflandırılmamıştır. Özellikle Türkiye ya da farklı bir yerde üniversite okumuş ve bir mesleğe sahip olan kişiler, denklik belgelerini alırlarla Hollanda iş imkanlarının tümünden yararlanabilirler. Ancak okumamış olan ya da dil bilmeyen kişiler, genellikle inşaat, tarım ya da genel hizmet alanlarında çalışırlar.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:33 Güncelleme 17 Ekim 2023, 08:33
Hollanda hangi mesleklerde alım yapıyor? Hollanda iş imkânları nelerdir?

Özellikle Türkiye ya da farklı bir yerde üniversite okumuş ve bir mesleğe sahip olan kişiler, denklik belgelerini alırlarla Hollanda iş imkanlarının tümünden yararlanabilirler. Ancak okumamış olan ya da dil bilmeyen kişiler, genellikle inşaat, tarım ya da genel hizmet alanlarında çalışırlar. Hollanda'da günümüzde var olan iş imkanlarının olduğu sektörler, şöyle sıralanmıştır. Peki Hollanda iş imkânları nelerdir? Hollanda hangi mesleklerde alım yapıyor?

Hollanda'da günümüzde var olan iş imkanlarının olduğu sektörler, şöyle sıralanmıştır:

  • Tarım sektörü
  • Petrol ve doğal gaz endüstrisi
  • Metal ve mühendislik ürünleri üretimi
  • Elektronik makine ve ekipman üretimi
  • Kimyasal üretimi
  • İnşaat sektörü
  • Mikroelektronik
  • Balıkçılık

Küçük bir ülke olarak görülmesine karşın Hollanda iş imkanlarının fazla olması sebebi ile Türkiye'den sürekli olarak göç alan ülkeler arasında yer alır.

👉Hollanda Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Hollanda'da duyulan ihtiyaç dolayısıyla genellikle işe alımın fazla olduğu meslekler şöyle sıralanmıştır:

  • İşçi
  • Restoran görevlileri
  • Mutfak elemanı
  • Garson ve komiler
  • Temizlik görevlisi
  • Resepsiyonist
  • Bakım- onarım elemanı
  • Alışveriş merkezlerinde veya mağazalarda çalışan mağaza personeli
  • Güvenlik görevlisi
  • Tezgahtar
  • Çeşitli pazarlama ve satış danışmanı elemanı
  • Müşteri temsilcisi
  • Hasta ve çocuk bakıcısı
  • Bahçıvan
  • Kişiye özel şoför
  • Evlere özel hizmetli
  • Aşçı
  • Hayvan bakıcılığı
  • Köpek dolaştırma hizmetlisi
  • Kuaför
  • Ekonomist
  • Yazılım mühendisi
  • Avukat
  • Pilot
  • Anesstezi uzmanı
  • Kardiyolog
  • Jinekolog
  • Nörolog ve psikiyatri uzmanı

👉Hollanda'da Türkler Ne İş Yapar?

Hollanda'da Türklerin yaptıkları işler, Hollandalılara göre sınıflandırılmamıştır. Özellikle Türkiye ya da farklı bir yerde üniversite okumuş ve bir mesleğe sahip olan kişiler, denklik belgelerini alırlarla Hollanda iş imkanlarının tümünden yararlanabilirler. Ancak okumamış olan ya da dil bilmeyen kişiler, genellikle inşaat, tarım ya da genel hizmet alanlarında çalışırlar.

👉Hollanda'da İşçi Maaşları Ne Kadardır?

Hollanda'da çeşitli işlerde çalışmakta olan kişilerin aldıkları maaşlar, ortalama olarak en çok işçilerin çalıştığı mesleklere göre şöyle sıralanmıştır:

  • Muhasebeci: 2871 €
  • Sekreter: 1687 €
  • Ofis asistanı: 1856 €
  • Çiftçi: 1244 €
  • Balıkçı: 1709 €
  • Denizci: 1750 €
  • Veteriner hekim: 3925 €
  • Araba tamircisi: 2385 €
  • Otomobil mühendisi: 3925 €
  • Finans danışmanı: 3925 €
  • Duvarcı: 1920 €
  • İnşaat işçisi: 1860 €
  • Vinç operatörü: 3020 €
  • Mimar: 3420 €
  • Mühendis: 3970 €
  • Elektrik mühendisi: 3990 €
  • Makine mühendisi: 3610 €
  • İnşaat mühendisi: 3713 €
  • Kaynakçı: 2680 €
  • Çatı ustası : 1730 €
  • Tamirci: 2550 €
  • Resepsiyonist: 1565 €
  • İngilizce öğretmeni: 2722 €
  • Tercüman: 2570 €
  • Çevirmen: 2830 €
  • Diş hekimi: 8355 €
  • Doktor: 6795 €
  • Hemşire: 3460 €
  • Aşçı: 1625 €
  • Garson: 1220 €
  • Avukat: 5100 €
  • Otel işçisi: 1520 €
  • Temizlik işçisi: 1413 €
  • Hizmetçi: 1286 €
  • Elektrikçi: 2660 €
  • Makine operatörü: 2405 €
  • CNC operatörü: 1920 €
  • Bebek bakıcısı: 1120 €
  • Çocuk bakıcısı: 1900 €
  • Yaşlı bakıcısı: 1560 €
  • Kasiyer: 1120 €
  • Güvenlik görevlisi: 1560 €
  • Otobüs şoförü: 1900 €
  • Kamyon şoförü: 1920 €

👉Hollanda'da Çalışmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Hollanda'da çalışabilmek adına gerekli olan evraklar, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

  • Pasaport
  • Vize başvuru formu
  • 2 tane biyometrik fotoğraf
  • Dil Yeterlilik Belgesi
  • Oturum İzni Var İse Oturum Kartı
  • Ticaret Odası Kaydı
  • Maddi Durum Kanıtlayıcı Belgeler
  • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi
  • Başvuru Sahibi Eğitimi ve Meslek Detayı
  • Hollanda'da İş Sözleşmesi

Bunlara ek olarak Hollanda iş imkanlarından yararlanabilmek için evli kişilerin Uluslararası Evlilik Belgesi ve Evlilik Cüzdanı belgelerini; boşanmış olan kişilerin ise boşanma detaylarını gösteren belgeleri göndermeleri gereklidir.


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