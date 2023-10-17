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Ev kedileri nasıl beslenir? Evde kedi bakmak zor mu? KEDİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

2 yaşını geçmiş olan kedilerin beslenmesi, birçok veteriner hekim tarafından günde bir kez olarak tavsiye edilmiştir. Yetişkin ev kedileri, genellikle sahipleri tarafından günde iki kez beslenirler. Bu durum yanlış görülmese de, günde bir kez beslenmelerinin yeterli olduğunu da söylemişlerdir.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:34 Güncelleme 17 Ekim 2023, 08:34
Ev kedileri nasıl beslenir? Evde kedi bakmak zor mu? KEDİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Ev kedilerinin beslenmesi, genellikle mama dışında et, balık ve tavuk ile yapılır. Kediler, bu yiyeceklerden hoşlanırlar. Ancak dişleri köpekler kadar sert olmadığı için özellikle tavuğun ve etin kemikli verilmemesi gereklidir. Ev kedisi eğer balık ile beslenecekse de balıkların kılçıklarının tamamen temizlenmiş olması gereklidir. Aksi taktirde temizlenmemiş olan kılçıklar ev kedilerinin boğazına kaçabilir.

👉Evde Kedi Bakmak Zor Mu?

Evde kedi bakmanın aslında birçok zorluğu mevcuttur. Genel olarak evde kedi bakmanın zorlukları şöyle sıralanabilir:

  • Evde kediye veya kedi tüyüne alerjisi olan biri varsa, kedi bu kişi için tehlikeli olabilir. Hapşırık ve öksürük gibi durumlar birçok insan tarafından göz ardı edilse de alerjinin ilerlemesi kansızlığa sebep olabilir.
  • Eğer kedi çocuklu evlerde bakılıyorsa ve çocukların bağışıklıkları kuvvetli değilse, beyin ve göz iltihabı sorunları ile karşılaşabilirler.
  • Eğer evdeki kediler dışarıya çıkıp eve geliyorlarsa, aşıları olmasına rağmen dışarıdan eve bit ve kene getirebilirler. Bu durum dolayısıyla da başta evdeki çocuklar olmak üzere herkes, bitlenebilir veya kenelerden farklı hastalıklar kapabilirler.
  • Kediler eğer bakılan kişi ile çok yakın yaşıyorlarsa, hem kişilerde hem de hayvanlarda enfeksiyon hastalıklarına rastlanabilir. Bu da özellikle kedilerin bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olabilir.
  • Kediler, bünyelerinde olan parazitleri tüyleri ile atarlar. Bu nedenle de kedilerin sürekli olarak taranması ve tüylerinin kendilerinden uzaklaştırılması gereklidir.
  • Dişi kediler eğer kısır değilse ve parazit aşıları yoksa evden çıktıkları zamanlarda kedilere dikkat edilmelidir. Özellikle hamilelik döneminde olan kediler çiftleşirken başka kedilerden mikrop kapabilir ve bu mikrobu da eve taşıyabilirler.

👉Yetişkin Kedi Nasıl Beslenmeli?

2 yaşını geçmiş olan kedilerin beslenmesi, birçok veteriner hekim tarafından günde bir kez olarak tavsiye edilmiştir. Yetişkin ev kedileri, genellikle sahipleri tarafından günde iki kez beslenirler. Bu durum yanlış görülmese de, günde bir kez beslenmelerinin yeterli olduğunu da söylemişlerdir.

👉Yavru Kediler Nasıl beslenir?

Yavru kedilerin beslenme şekilleri, genellikle süt tozu ya da sütle yapılır. Henüz gözleri açılmamış olan küçük yavru kediler, süt dışında herhangi bir şey ile beslenirlerse yaşamlarını devam ettiremezler. Bu nedenle de yavru ve yeni doğmuş olan kedilere biberon ile süt verilmesi tavsiye edilmiştir.

👉Kedi Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yeni bir kedi sahiplenecek ya da dışarıda bakılan bir kediye evde bakmaya devam edecek olan, daha önce evinde kedi beslememiş olan kişilerin önceden bilmesi gereken şeyler şöyle sıralanabilir:

  • Kedi evde bakılmaya başlanmasından sonra, eğer yaşı kısırlaştırmak için gelmişse geciktirilmeden kısırlaştırma işlemi yapılmalıdır. Kedinin kısır olmaması, bir süre sonra evden kaçmaya çalışmasına ve zarar görmesine neden olabilir.
  • Kedilerin tüylerinin her gün en az bir kere taranması gereklidir. Böylece hem kedi rahat edecek hem de tüylerinde olan parazitler evin içinde mikrop oluşturmayacaktır.
  • Ev kedisinin sürekli olarak taze su içtiğine ve yediği mamanın taze olduğuna emin olunması gereklidir. Özellikle kedinin içtiği suyun kirli olması, uzun vadede zehirlenmesine bile neden olabilir.
  • Evde her zaman fazladan kedi kumu olması gereklidir ve kedinin kumunun olduğu yere tuvaletini yapıp yapmadığına dikkat edilmelidir. Özellikle kum dışında bir yerde idrar varsa kedi muhakkak eğitilmelidir.
  • Kedinin veterinerinin bildiğiniz ve güvendiğiniz biri olması önemlidir. Güvenilmeyen veterinerlere kuduz ve parazit gibi aşıları yaptırmaktan kaçınılmalıdır.
  • Kedilerin evdeki eşyalara zarar vermemesi için tırmalama direği diye bir şeyin varlığına alıştırılmaları gereklidir.


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