B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Geç öğrenenler başını taşlara vuracak! 2023 yılı sonuna kadar...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! B sınıfı ehliyet sahiplerinin yüzünü güldürecek! Ehliyet kapsamının genişletileceği açıklandı. Yeni karar ile birlikte birçok araç sahibine gün doğdu! İşte konunun ayrıntıları...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! B sınıfı ehliyet sahiplerinin yüzünü güldürecek! Ehliyet kapsamının genişletileceği açıklandı. Yeni karar ile birlikte birçok araç sahibine gün doğdu! İşte konunun ayrıntıları...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından 125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine çalışmanın sürdüğü bilgisini verdi.
"BEN DE MOTOSİKLET KULLANICISIYIM"
Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli." diye konuştu.
Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.
2023 YILI SONUNA KADAR
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının planlandığını duyurdu.