Yunanistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, vatandaşlık başvurularını Yunanistan Konsolosluğu üzerinden şahsi olarak veya vatandaşlık işlemlerini gerçekleştiren şirketler üzerinden velayet vererek gerçekleştirebilirler. İlgili vatandaşlık şartlarını yerine getirmiş olan kişiler, gerekli tüm evrakları ile beraber ilgili kurumlara giderek kolayca işlemlerini tamamlayabilirler. Peki Yunanistan vatandaşlığı nasıl alınır? Yunanistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? 👉Yunanistan vatandaşlığına sahip olunabilmesi, güncel olarak 4 farklı yöntem ile gerçekleşebilir: • Yunan uyruklu bir ebeveyn sahibi olarak Yunanistan vatandaşlığı alma

• Yunanistan'da 7 yıl yasal olarak ikamet ederek Yunanistan vatandaşlığı alma

• Yunan uyruklu bir eşle en az 3 yıl evli kalarak Yunanistan vatandaşlığı alma

• Yunanistan'da gayrimenkul satın alma yoluyla (altın vize alarak) Yunanistan vatandaşlığı alma 👉Yunanistan Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır? Yunanistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, vatandaşlık başvurularını Yunanistan Konsolosluğu üzerinden şahsi olarak veya vatandaşlık işlemlerini gerçekleştiren şirketler üzerinden velayet vererek gerçekleştirebilirler. İlgili vatandaşlık şartlarını yerine getirmiş olan kişiler, gerekli tüm evrakları ile beraber ilgili kurumlara giderek kolayca işlemlerini tamamlayabilirler. 10 Euro'ya AB vatandaşı olun! Makedonya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Makedonya vatandaşlığı nasıl alınır? Malta vatandaşlığı nasıl alınır? Malta vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Portekiz vatandaşlığı nasıl alınır? Portekiz vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Yunanistan Vatandaşlığı Almanın Şartları Nelerdir? Yunanistan vatandaşı olabilmek için devlet tarafından talep edilen güncel koşullar, şöyle sıralamıştır:

• Yunanistan'da 10 sene boyunca yasal olarak yaşamak

• Yunan kökenli biri ile evlenmek ve evliliğin gerçek olduğunu devlete kanıtlamak

• Yunanistan'da 5 yıldır yaşayan bir anne ya da babaya sahip olmak

• Yunanistan'da doğmak • Etnik kökenin Yunanistan'dan gelmesi ve etnik kökeninin Yunanistan'dan geldiğini kanıtlamak

• Yunanistan'a 300.000 Euro değerinde yatırım yapmış olmak veya en az 300.000 euro değerinde bir ev almış olmak

Bu şartların hangileri kişiler için uyumlu ise, Yunanistan vatandaşlığı alabilmeleri için o koşulu yerine getirmeleri gereklidir. Yani, evlilik yolu ile vatandaşlık olan kişilerin Yunan toprakları içine yatırım yapma zorunluluğu yoktur. 👉Yunanistan Vatandaşlığı Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir? Yunanistan vatandaşlığı alım evrakları, güncel olarak devlet tarafından şöyle sıralanmıştır:

• Başvuru sahibine ait pasaport

• Yunanistan vatandaşlık başvuru formu

• Başvuru sahibinin Yunanistan'da 7 yıl ikamet ettiğini gösteren belgeler

• Kimlik fotokopisi

• Adli sicil kaydı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Doğum belgesi

• Başvuru sahibi evli ise evlilik cüzdanı

• vaftiz sertifikası (Eğer mevcutsa)

• Banka hesap dökümleri • Başvuru sahibi Yunan kökenli ise soy ağacında yer alan Yunan asıllı kişilerin kayıtları

• Başvuru sahibi, yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurması durumunda ilgili yatırımların kanıtları

• Başvuru sahibi, evlilik yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurması halinde ilgili evliliğe dair kanıt belgeleri