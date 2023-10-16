Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2023?

Her gün binlerce vatandaşın noterlerde işlem yapması gerekiyor. Bazen son dakika yapılması gereken işlemler olabiliyor. Bu nedenle noter çalışma saatleri aratılırken "Noterler kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorusu zaman zaman soruluyor.

2022 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.