Mesleki (AÖL) açık öğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir? Açık lisede 1 yılda kaç kredi alınabilir?

Açık öğretim lisesinde okunmakta olan ilgili alan derslerinin başarılı olarak verilmesi 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin en az 8 dönem içinde bitiremedikleri açık liselerden mezun olabilmeleri için, okumaya devam etmeleri gereklidir. Açık öğretim liselerinde 1 yılda alınabilecek maksimum ders kredisi sayısı 35 olarak belirlenmiştir. Açık lise mezunu olmak isteyen kişiler, her dönem kendileri için belirlenmiş olan derslerden başarılı olma durumları ile beraber bu derslerin kredilerini almış sayılırlar. 8 dönemin sonunda da mezun olma hakkına sahip olabilirler. Peki mesleki (AÖL) açık öğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir? Açık öğretim lisesinde hangi bölümler vardır?
👉Güncel olarak açık liseden mezun olma koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• 18 yaşını doldurmamış olan kişiler için en az 8, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için en az 5 dönem ders almak
• Kazanılmış olan toplam kredi sayısının 170 olması
• Müfredat tarafından belirlenmiş olan ortak derslerden başarılı olunması
• Dil ve anlatım dersinden başarılı olunması (Açık Lise Mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için kişilerin mutlaka bu dersi vermeleri gereklidir.Bu ders verilmeden mezuniyet diploması alınması mümkün değildir.)
• En az 1 dönem açık öğretin sınavına girilmesi
• Açık öğretim lisesinde okunmakta olan ilgili alan derslerinin başarılı olarak verilmesi
18 yaşını doldurmamış olan kişilerin en az 8 dönem içinde bitiremedikleri açık liselerden mezun olabilmeleri için, okumaya devam etmeleri gereklidir.
👉Mesleki Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?
Açık meslek liselerinden mezun olabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Yüz yüze verilmesi mecburi olan derslere katılım sağlanması
• Ortak dersler için yılda 3 kez sınava girmek
• Toplamda 8 öğretim döneminin altısında yüz yüze eğitim alınması
• Bölümlere göre belirlenmiş olan kredilerin tamamlanmış olması
• Farklı bir liseden mezun olmuş olan ancak yeniden meslek liselerinden okumak isteyen kişilerin lise diplomalarının olması ve lise diploması ile yapılan kayıtlarda alan derslerinin sorumluluğunun olmaması
• Daha önceden ilgili meslek liselerinde eğitim gören ancak bırakmış olan kişiler için 6 dönem eğitim alınması yeterlidir.
Mesleki açık lise mezuniyeti gerçekleştirdikten sonra kişiler almış oldukları diplomaları ile ilgili mesleklerini yapmak için başvuruda bulunabilirler.
👉Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Hangi Bölümler Vardır?
Açık öğretimin meslek liselerinde güncel olarak var olan bölümler şöyle sıralanmıştır:
• Adalet
• Aile ve Tüketici Hizmetleri
• Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
• Bahçecilik
• Bilişim Teknolojileri
• Büro Yönetimi
• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
• Denizcilik
• Eğlence Hizmetleri
• El Sanatları Teknolojisi
• Elektrik-Elektronik Teknolojisi
• Gıda Teknolojisi
• Giyim Üretim Teknolojisi
• Grafik ve Fotoğraf
• Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
• Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
• Harita Tapu Kadastro
• Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
• Hayvan Sağlığı
• İmam-Hatip Lisesi
• İnşaat Teknolojisi
• Kimya Teknoloji
• Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
• Kuyumculuk Teknolojisi
• Laboratuvar Hizmetleri
• Makine Teknolojisi
• Matbaa
• Metal Teknolojisi ,
• Metalurji Teknolojisi
• Meteoroloji
• Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
• Motorlu Araçlar Teknolojisi
• Muhasebe ve Finansman
• Müzik Aletleri Yapımı
• Pazarlama ve Perakende
• Plastik Teknolojisi
• Sanat ve Tasarım
• Seramik ve Cam teknolojisi
• Tarım Teknolojisi
• Tekstil Teknolojisi
• Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
• Ulaştırma Hizmetleri
• Yiyecek İçecek Hizmetleri