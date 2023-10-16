Maun suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! Maun Suresi Kaç Ayet?

Maun Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Maun Suresi, Mekke zamanında indirilen bir sure olarak bilinmektedir. Sure, iniş sırasında göre 17. ve mushaftaki sıralamaya göre ise 107.sure olarak bilinir. Tekasür Suresinden sonra ve Kafirun Suresinden önce indirilmiş olan bir suredir. Maun Suresi, Kuran-ı Kerim'in 107.suresi olarak 30.cüzde yer alır. Kısa surelerin yer aldığı son sayfalarda ise 602.sayfada bulunur. Maun Suresi, 7 ayetten oluşur. Surede hesap ve ceza gününü yalanlayan ve amelleri yalnızca gösteriş için gerçekleştirilen kişilerden bahsedilir. Yetimlere kötü davranışlar gösteren, yetimlerin hakkını vermeyen ve yoksul insanları doyurmayan kişilerin başkalarının iyilik yapmasına da engel olduğundan söz edilir. Maun Suresi Kaç Ayet?

Maun Suresinin ayet sayısı 7 şeklindedir. Mekke döneminde inen Maun Suresinin konusu ise genel hatları ile Allah'ın nimetlerine inanmayan ve amelini gösteriş için yapan kişilerden bahsedilmektedir. Maun Suresi yetimleri acımasız bir şekilde yok sayan, hakkını vermeyen, başkalarını yoksulları doyurmaya teşvik etmeyen, namazlarını kılmak konusunda gaflet eden, zekât vermeye, ceza ve mükafat gününü kabul etmeyip inkâr eden kişilerden söz eder. Müfessirler, surenin ismini alan Maun kelimesini zekât ya da dost, tanıdık, komşunu emanet olarak aldığı eşyalar olarak tefsir ederler.

Maun Suresi Nasıl Okunur?

Maun Suresinin Arapça okunuşu şu şekildedir:

• Bismillahirrahmânirrahîm.

• Era'eytellezî yükezzibü biddîn

• Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

• Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

• Feveylün lilmüsallîn

• Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

• Ellezîne hüm yürâûne

• Ve yemne'ûnelmâ'ûn Maun Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

Maun suresinin Türkçe meali aşağıdaki gibidir:

• Rahman ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

• Gördün mü o dine yalan diyeni?

• İşte yetimi itip kakan odur!

• Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

• Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

• Namazlarında yanılmaktadırlar.

• Onlar ki, gösteriş yaparlar.

• Ve yardımları sakınır (zekâtı vermezler)