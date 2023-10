Kur'an-ı Kerim mushafının sıralamasında yüz on ikinci (112), nüzul (iniş) sırasına göre de yirmi ikinci (22) sure olan İhlas Suresi, Nas Suresi'nden sonra, Necm Suresi'nden önce Mekke'de nazil olmuştur. Surede, Allah'ın bazı sıfatları kısa ve veciz bir şekilde ifade edilip, tevhit inancının önemine dikkat çekilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), İhlas Suresi'nin önemi ve fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir." Beş vakit namazlar başta olmak üzere gün içinde sıklıkla okunan İhlas Suresi'nin Arapça yazılışı, konusu, anlamı, tefsiri ve faziletleri nelerdir? İhlas Suresi sayfamızda tümünün cevabını bulabilirsiniz...