HATİM DUASI ABDESTSİZ OKUNUR MU?
Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz olmamakla birlikte dualar abdest almadan, başı açık bir şekilde okunabilir. Dolayısıyla hatim duasının da abdestsiz bir şekilde okunmasında bir sakınca yoktur.
HATİM DUASI OKUMANIN FAZİLETLERİ
🔸"Kuran-ı Kerim'i hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder."
🔸"Kuran-ı Kerim'i hatmedenin duası kabul olunur."
🔸"Hatim yapanın dünya veya ahiret için ettiği dua kabul olur."
🔸"Hatmi okuyan ve dinleyenin duası kabul olur."
🔸"Beş vakit zamandan sonra yapılan dua gibi hatimden sonra yapılan dua da kabul olur."
🔸"Ramazan-ı şerifte Kuran-ı Kerim'i hatmetmek önemli bir sünnettir."
🔸"Kuran-ı Kerim'in hatmedildiği yere rahmet yağar."
🔸"Kuran-ı Kerim'i hatmedenin kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine cennette bir ağaç da verilir."
HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU