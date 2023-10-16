Finlandiya iş imkânları nelerdir? TÜRKLER NE İŞ YAPAR? Finlandiya hangi mesleklerde alım yapıyor?

Finlandiya'da mevcut olan iş imkanları, ağırlıklı olarak hizmet sektöründedir. Bunun yanında gidilen ve en çok bilinen Finlandiya iş imkanlarını haberimizde verdik. Peki Finlandiya iş imkânları nelerdir? Finlandiya hangi mesleklerde alım yapıyor?

Finlandiya'da mevcut olan iş imkanları, ağırlıklı olarak hizmet sektöründedir. Bunun yanında gidilen ve en çok bilinen Finlandiya iş imkanları, şöyle sıralanmıştır:

Ticaret

Ulaşım

Otel ve yemek hizmetleri

Eğitim

Sağlık ve sosyal hizmetler

👉Finlandiya Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Finlandiya'nın işçi kabul ettiği meslek grupları, şöyle belirlenmiştir: