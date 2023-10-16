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Elektrik faturanızı meğer bu şişiriyormuş! Faturanız %50 azalacak... Evde bunu yaparken dikkat edin!

Vatandaşlar yüksek gelen faturalar karşısında zorlanırken faturayı düşük tutmanın yllarını arıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi elektrik faturasını düşürmenin yollarını araştırmaya başladı. İşte fatura düşürme yöntemleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 08:02 Güncelleme 16 Ekim 2023, 08:02
Elektrik faturanızı meğer bu şişiriyormuş! Faturanız %50 azalacak... Evde bunu yaparken dikkat edin!

Vatandaşlar yüksek gelen faturalar karşısında zorlanırken faturayı düşük tutmanın yllarını arıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi elektrik faturasını düşürmenin yollarını araştırmaya başladı. İşte fatura düşürme yöntemleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...

PRİZE TAKILI ŞARJ ALETİ BİRİNCİ DÜŞMANINIZ

Şarja takılı kalan adaptör saatte sadece 0.1 watt tüketiyor. Eğer buradaki tüketimi aylığa vurursak sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketimi faturaya yansıyor.

TELEVİZYON NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat

Aylık Tüketim: 14 kwh

36 TL

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

49.4 TL


BULAŞIK MAKİNESİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

26 TL


BUZDOLABI NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 30 kwh

78 TL


ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 24 kwh

62 TL


FIRIN NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 20 kwh

52


KOMBİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 34 kwh

88 TL


ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 12 kwh

31,2 TL

BİLGİSAYAR

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 22 kwh

57.2 TL


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