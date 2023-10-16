Denetimli serbestlik şartları nelerdir? Denetimli serbestlik nasıl uygulanır? Soruları merak ediliyor. Denetimli serbestliğin uygulanabilmesi için suçlanmış ve işlemiş oldukları suçlar sebebi ile hüküm giymiş olan suçluların öncelikle denetimli serbestlik şartlarını sağlamakta olmaları gereklidir. Bu şartları sağlayan ve açık ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik ile çıkabilen kişiler, haftanın kendileri için belirlenmiş olan bir gününde imza atarak şehirde ikamet ettiklerini bildirmek durumundadırlar. 👉Güncel olarak denetimli serbestlik şartları, şöyle sıralanmıştır: • Hükümlünün açık ceza infaz kurumunda infaz ediliyor olması

• Hükümlünün koşullu salıverilmesine Bir yıl veya 1 yıldan daha az süre kalmış olması

• Hükümlünün iyi halli olması

• Hükümlünün talepte bulunması

Denetimli serbestlikten yararlanabilmek için kişilerin kanun tarafından belirlenmiş olan suçlardan hüküm giymiş olması gereklidir. Bazı suçların işlenmesi ve kişilerin bu suçlardan hüküm giymeleri, kendilerine denetim serbestlik verilmesine engel olur. Ancak bunların dışında hakimler tarafından uygun görülen suçlardan hüküm giyen suçlular, şartları sağladıkları müddetçe denetimli serbestlik hakkına sahip olabilirler.

👉Denetimli Serbestlik İmza Kaç Günde Bir Atılır? Denetimli serbestlik hakkını elde etmiş olan hükümlüler, haftada bir gün olmak üzere imza atmak durumundadırlar. Haftanın hangi gününde imza atacakları kendilerine yetkililer tarafından belirlenir ve kişiler, imza gününü geçirdikleri takdirde eğer geçerli bir gereke göstermezlerse, üst üste 3 gün imza atmazlarsa denetimli serbestlik haklarını kaybedebilirler. 👉Denetimli Serbestlik Sigortalı Çalışma Şartları Nelerdir? Denetimli serbestlikle hapisten çıkmış olan kişilerin sigortalı çalışma durumları için herhangi bir şart ya da koşul aranmaz. Denetimli serbestliğe sahip olan kişiler, sigortalı bir işte çalışmaya başlayabilirler. Üzerlerinde denetimli serbestlik olması, sosyal ve iş hayatlarının üzerinde bir değişiklik yapmaz.