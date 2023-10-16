Asr suresinin okunuşu, Türkçe anlamı! Asr suresinin fazileti nedir? Asr suresi kaç ayetten oluşuyor, neyden bahseder?

Asr suresinde hüzünden nasıl kurtulacağı ile ilgili bilgiler yer alır. Manevi huzurdan bahseder. Allah'a imanın manevi olarak güç verdiği dile getirilir. Yüce Yaradan'ın hikmetlerinden de bahseder. Sadece Allah'a iman edenlerin güzelliklerden faydalanabileceği söylenir. Bununla birlikte sabırlı olmanın önemine de değinilir. Allah'ın verdiği zorluklara göğüs gerip sabırlı olanların bu dünyada ve ahirette ödüllerle karşılaşacağı söylenir. Hem ahiret hayatı hem de dünya hayatı için her gün okunması faydalı olan Asr suresinin bahsettiği konu da dua etmenin önemidir.
Asr Suresi Kaç Ayet?
Asr suresinin ayet sayısı 3'tür. Kur'an'daki kısa süreler arasında yer alır. Bu sebeple okunması ve ezberlenmesi son derece kısa olan surelerdendir.
Asr Suresi Nasıl Okunur?
Asr suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Vel asr.
• İnnel insane le fi husr.
• İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
Asr Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Asr suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Asra yemin olsun ki,
• İnsan mutlaka ziyandadır.
• Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.