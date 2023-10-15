Bir çocuğun evlat edinilebilmesi için günümüzde uygulanan iki farklı yol mevcuttur. Bu yollardan ilki, evlat edinme koşullarının tümünü taşıyan çiftlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile iletişime geçerek evlat edinmek istediklerini iletmeleridir. Eğer çiftler evlat edinme durumu için uygun görülürlerse ilgili kurum kendilerine gerekli adımları gösterecek ve resmi işlemleri gerçekleştirmelerinde kendilerine yardımcı olacaktır.

Evlat edinme koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• Evlat edinmek isteyen çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir.

• Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşlarını doldurmaları zorunludur.

• Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması gerekir.

• Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması zorunluluğu mevcuttur.