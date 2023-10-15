Türkiye deprem risk haritası güncellendi! Türkiye DİRİ FAY HATTI SORGULAMA |45 İL İÇİN UYARI! MTA evimin altından FAY HATTI geçiyor mu?

Kahramanmaraş'taki büyük depremler sonrası Türkiye deprem risk haritası araştırılmaya bşlandı. Özellikle de MTA diri fay hattı haritası sorgulandı. Birçok kişi Evimin üzerinden fay geçiyor mu sorusuna da cevap aramaya başladı. Peki, Türkiye diri fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay geçiyor mu? İşte detaylar...

45 İLE UYARI! Dri fay haritası MTA tarafından güncel tutuluyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler ardından binlerce kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Bu noktada MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ve evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 45 ilimizde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu. AFAD SON DEPREM RİSK HARİTASINI YAYINLADI! İşte ilçe ilçe İstanbul risk haritası