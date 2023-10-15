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İsviçre iş imkânları nelerdir? İsviçre hangi mesleklerde alım yapıyor?

İsviçre'de kurulmuş olan Türk kökenli birçok firma mevcuttur. Bu firmalar, İsviçre'deki iş imkanlarını hem Türkler hem de diğer vatandaşlar için oldukça arttıran firmalardır. Günümüzde hizmet veren Türk firmaları şöyle sıralanabilir:

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 08:09 Güncelleme 15 Ekim 2023, 08:09
İsviçre iş imkânları nelerdir? İsviçre hangi mesleklerde alım yapıyor?

İsviçre'de mevcut olan çalışma imkanları, oldukça geniştir. İsviçre iş imkanları, ülkede genellikle talep edilen meslek sektörlerine göre sayfamızda sıraladık. Peki İsviçre iş imkânları nelerdir? İsviçre hangi mesleklerde alım yapıyor?

İsviçre'de mevcut olan çalışma imkanları, oldukça geniştir. İsviçre iş imkanları, ülkede genellikle talep edilen meslek sektörlerine göre ise şöyle sıralanabilir:

  • Bankacılık ve sigortacılık
  • Restorancılık
  • Turizm hizmetleri
  • Ev temizlik ve tamirat işleri
  • Cihazların bakımı ve tamiratı
  • İkinci el araba alım satımı
  • Yaşlı bakım hizmetleri
  • Sağlık turizmi

👉İsviçre Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

İsviçre'nin işçi aldığı meslekler, ağırlıklı olarak şöyle sıralanabilir:

  • Mühendislik
  • Eczacılık
  • Avukatlık
  • Bankacılık
  • Doktorluk

Bu genel mesleklerin yanında,herhangi bir fakülte ya da meslek okulu bitirmemiş olan ve İsviçre'ye vasıfsız olarak giden kişilerin gittikleri çalışma imkanını geniş olarak buldukları yerler şöyle sıralanabilir:

  • Alışveriş ve ambalaj firmaları
  • Bilgisayar ve internet firmaları
  • Büro ev eşyası firmaları
  • Elektrik elektronik enerji sektörü
  • Finans ve sigorta firmaları
  • Gıda sektörü
  • Güzellik estetik ve bakım sektörü
  • İnşaat emlak sektörü
  • Kimya sektörü
  • Tekstil firmaları
  • Sanat kültür sektörü
  • Takı mücevherat firmaları
  • Turizm sektörü
  • Telekomünasyon firmaları
  • Reklam ve tanıtım firmaları

👉İsviçre'deki Türk Firmaları Hangileridir?

İsviçre'de kurulmuş olan Türk kökenli birçok firma mevcuttur. Bu firmalar, İsviçre'deki iş imkanlarını hem Türkler hem de diğer vatandaşlar için oldukça arttıran firmalardır. Günümüzde hizmet veren Türk firmaları şöyle sıralanabilir:

  • Möbel Harmonia
  • Pinky GmbH
  • CrazyModell Hobby Shop
  • Megaron İthalat İhracat A.Ş.
  • Axe TapeMK
  • Net GmbH
  • DVI Elektroplan GmbH
  • Maxam Holding AG
  • Goldstein Consulting
  • Handeys Finanzen
  • Blacksea Versicherungs- & Finanzcenter
  • Planet GmbH Consulting & Management
  • Megaron İthalat İhracat A.Ş.
  • Aksa Food
  • SwissSun Marketing GmbH
  • Bagalali Trade GmbH
  • Zum Bosporus Catering
  • Handeys Beauty
  • Megaron İthalat İhracat A.Ş.
  • VIP Immo
  • Stöckli Interior AG
  • Stöckli Bodenbeläge AG
  • Megaron İthalat İhracat A.Ş.
  • Printlife GmbH
  • MedicalTravel GmbH
  • Dereli Color
  • Foto Alternativ
  • Yornak Kamera
  • Boutique Style
  • Pinky GmbH
  • Günar RTV
  • Sinici Reisen GmbH
  • Handeys Reisen
  • SevenTours
  • Kervan Reisen

👉İsviçre Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İsviçre'de çalışmak için izin alınabilmesi için öncelikle Türkiye'den İsviçre'ye seyahat vizesinin alınması gereklidir. 90 günlük olarak verilen bu vize ile ülkeye giriş yapıldıktan sonra İsviçre'nin eyaletlerinde bulunan göçmenlik bürolarına burada çalışmak istendiğine dair başvuru yapılır. Başvurunun kabul edilmesinden sonra ülkede talep edilen yerde çalışmaya başlanabilir.

👉İsviçre'de Çalışmak İçin Hangi Dil Gereklidir?

İsviçre'de çalışabilmek için bilinmesi gereken diller, İsviçre Konsolosluğu tarafından şöyle sıralanmıştır:

  • Almanca
  • Fransızca
  • İtalyanca
  • İspanyolca
  • İngilizce

Bu dillerden en az birinin bilinmesi, ülkede çalışma ve oturma izni alabilmek için yeterlidir. Ancak bilindiği söylenen dilin talep edildiği düzeyde bilinmesi ve bilindiğinin de dil mülakatı ile kanıtlanması zorunludur.

👉İsviçre Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

İsviçre'den vatandaşlık alabilmek için 3 farklı yol mevcuttur:

  • Doğum yoluyla vatandaşlık
  • Evlilik yoluyla vatandaşlık
  • Vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık

İsviçre vatandaşlığına kabul edilebilmesi için kişilerden çok çeşitli şartlar talep edilebilir. Eğer İsviçre vatandaşlığı için hükümete başvuru yapan kişilerin başvuruları kabul edilir ve talepleri kabul edilirse, İsviçre iş imkanlarından yararlanmaları daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir.


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