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Hollanda vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Hollanda vatandaşlığı nasıl alınır?

Hollanda ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için, Hollanda’da kişilerin yaşadıkları yerlerde bulunan belediye binalarına başvurulması ve gerekli olan belgeleri teslim etmeleri gereklidir. Birçok devlette olduğu gibi, Hollanda’da Konsolosluk ya da Büyükelçiliklere vatandaşlık başvurusu yapılmaz. Peki Hollanda vatandaşlığı nasıl alınır? Hollanda vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 08:09 Güncelleme 15 Ekim 2023, 08:09
Hollanda vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Hollanda vatandaşlığı nasıl alınır?

Hollanda ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için, Hollanda'da kişilerin yaşadıkları yerlerde bulunan belediye binalarına başvurulması ve gerekli olan belgeleri teslim etmeleri gereklidir. Birçok devlette olduğu gibi, Hollanda'da Konsolosluk ya da Büyükelçiliklere vatandaşlık başvurusu yapılmaz. Peki Hollanda vatandaşlığı nasıl alınır? Hollanda vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Hollanda vatandaşı olabilmek için kullanılabilecek olan yollar, Hollanda hükümeti tarafından şöyle sıralanmıştır:

• Evlilik yoluyla Hollanda vatandaşlığı alma
• Oturum izni yoluyla Hollanda vatandaşlığı alma
• Yatırım yoluyla Hollanda vatandaşı olma
• Hollanda vatandaşlığı için istisnai durumlar
• Çocuklar için Hollanda vatandaşlığı
• Hollanda Asıllı Olan ancak Hollanda vatandaşı olmayanlar için Hollanda Vatandaşlığının verilmesi (Kan ve soy bağı ile Hollanda vatandaşlığı)
• Mülteci statüsünden Hollanda vatandaşlığı alma

👉Hollanda Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için, Hollanda'da kişilerin yaşadıkları yerlerde bulunan belediye binalarına başvurulması ve gerekli olan belgeleri teslim etmeleri gereklidir. Birçok devlette olduğu gibi, Hollanda'da Konsolosluk ya da Büyükelçiliklere vatandaşlık başvurusu yapılmaz.

👉Hollanda Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Hollanda'dan vatandaşlık almak için yerine getirilmesi gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:
• 18 yaşında veya daha büyük olmak
• Kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlamak
• Geçerli bir oturma izni ile en az 5 yıl boyunca Hollanda Krallığı'nda yaşamış olmak
• Vatandaşlığa kabul başvurusu ve vatandaşlığa kabul töreni tarihlerinde geçerli bir oturma iznine sahip olmak
• Yeterli düzeyde Felemenkçe okuma ve yazma yetkinliğine sahip olmak (Dil yeterliliğini sahip olmayan kişilerin Hollanda vatandaşı olma durumları onaylanmaz.)
• Yurttaşlık entegrasyon sınavını geçmek
• Hollanda Krallığı'nın kamu düzeni veya ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmemek
• Mevcut vatandaşlıklarından vazgeçmek
• Kabul töreninde dayanışma beyanında bulunma şartlarını sağlamak

👉Hollanda Vatandaşı Olmak İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Hollanda vatandaşlık için istenen evraklar, şöyle sıralanmıştır:
• Geçerli bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi
• Doğum belgesi
• Geçerli bir oturma izni veya diğer yasal ikamet kanıtı
• Yurttaşlık entegrasyon sınavında başarılı olduğunu gösteren sivil entegrasyon diploması, diğer sivil entegrasyon kanıtı veya entegrasyon şartından muafiyet belgesi
Bu belgelerin tümünün vatandaşlık başvurusu esnasında teslim edilmesi gereklidir. Bunların dışında kalan ve başvuru türüne göre değişiklik gösteren belgelerden hangilerinin teslim edilmesi gerektiği, kişilere ilgili birimler tarafından söylenir.

👉Hollanda Vatandaşlık Kaç Para?

Hollanda'dan vatandaşlık alan kişilerin ödemeleri gereken tutar, tek kişi için 925 euro olarak belirlenmiştir. Eğer evli bir çift, aynı anda Hollanda vatandaşı olmak için başvuru yapmışlarsa, kendilerinden ayrı ayrı ücret talep edilmez. Evli çiftin evlilik cüzdanlarını göstermeleri ile bu ücret kendilerine 1181 euro olarak yansıtılır. Çocuklar için alınmak istenen vatandaşlıkların tümü içinse kişiler yine her bir çocuğu için 925 euro ödemek zorundadır.

👉Hollanda Kaç Senede Vatandaşlık Veriyor?

Hollanda'dan alınmak istenen vatandaşlıklar için, kişilerin en az 3 yıla ihtiyaçları vardır. Oturma iznine sahip olan kişiler, 3 yıl boyunca Hollanda vatandaşı olan biri ile evli kalarak kolay bir biçimde vatandaşlık elde edebilirler. Biri ile evlenmek istemeyen ya da halihazırda biri ile evli olarak ülkeye gitmiş olan kişilerin vatandaşlık alabilmeleri içinse ülkede en az 5 yıl boyunca kalmaları gereklidir. Bu süreyi doldurmalarından sonra Hollanda hükümeti kendilerine vatandaş olma hakkını tanır ve kendilerinden vatandaşlık işlemlerini başlatmalarını ister.

👉Hollanda'ya Çalışmak İçin Nasıl Gidilir?

Hollanda'da çalışmak isteyen kişilerin çalışma vizesi alabilmeleri için tek yol vardır. Hollanda çalışma izni programlarından herhangi birine kabul edilen kişilere Hollanda çalışma vizesi verilir ve kişiler herhangi bir sorun yaşamadan ülkeye çalışmaya gidebilirler. Belirli bir süre ülkede çalıştıktan ve ülkeye hizmet ettikten sonra da Hollanda vatandaşlığı alma hakları kendilerine verilir.


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