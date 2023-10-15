Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu? Green Card ömür boyu geçerli mi? Green Card başvuru nereden yapılır?Soruları oldukça fazla bir şekilde sorulmaya başlandı. Green Card sahibi olmak isteyen ve başvuru yapmak isteyen kişilerin www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden başvuru yapmaları gereklidir. Bu belirlenmiş olan resmi site üzerinden yapılan Green Card başvurularının hiçbiri geçerli sayılmaz. Bu nedenle de kişilerin bu resmi site dışında başvuru imkanı sunan siteler ile kişisel bilgilerini paylaşmamaya dikkat etmeleri gereklidir.

Green card başvurusunda bulunabilmek için gerekli sunulmuş koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Green Card başvurusu yapabilecek olan ülkeler arasında belirlenmiş olan ülkelerden birinde yaşamak ve o ülkenin vatandaşı olmak (Bu ülkelerin listesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenir.)

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Lise mezunu olmak

• Başvuru esnasında sisteme yüklenen fotoğrafın başvuru yapan kişi ile birebir olması

👉Green Card Çıktıktan Sonra Amerika'da Yaşamak zorunlu Mu?

Green card sahibi olduktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu değildir. Ancak Green Card ile beraber hak kazanmış olan kişilere 5 yıl boyunca ülkede oturma ve çalışma hakkı verilir. Eğer kişiler, kazanmış oldukları bu oturma izni haklarını kullanmazlarsa vatandaş olma durumları da mevcut olmaz.