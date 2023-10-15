Evde bunu yaparken dikkat edin! Elektrik faturanızı meğer bu şişiriyormuş! Faturanız %50 azalacak...

BULAŞIK MAKİNESİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?
Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat
Aylık Tüketim: 10 kwh
26 TL
BUZDOLABI NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?
Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat
Aylık Tüketim: 30 kwh
78 TL
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 24 kwh
62 TL
FIRIN NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?
Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat
Aylık Tüketim: 20 kwh
52
KOMBİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?
Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat
Aylık Tüketim: 34 kwh
88 TL
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?
Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat
Aylık Tüketim: 12 kwh
31,2 TL
BİLGİSAYAR
Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat
Aylık Tüketim: 22 kwh
57.2 TL