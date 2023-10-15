Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir? Genç çiftçi koyun hibesi desteği başvurusu nasıl yapılır? Merak ediliyor. Güncel büyükbaş hibe desteği alabilmek için yapılacak olan başvurular, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidilerek gerçekleştirilir. Gerekli olan şartları sağlamakta olan çiftçiler, kendilerinden talep edilen evraklar ile beraber giderek başvuru yapabilirler. Kişilerin yapmış oldukları başvuruların ilgili projelerinin sunulması kendilerinden talep edilir. Proje onay aşamasına alınır. Eğer onaylanırsa, çiftçilere alabilecekleri hibe destekleri verilir.
👉Büyükbaş hayvancılık desteğinden yararlanabilmek için gerekli olan güncel koşullar, şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• 18 yaşından büyük olmak
• ÇKS kaydı yaptırmış olmak
• Başvuru tarihinden önceki en az son 1 yıl süresince hayvancılıkla uğraşmak
• Proje hazırlamak
• Hazırlanan projeyi İl veya İlçe Müdürlüklerine sunmak
• Proje onayı alındığı takdirde yatırımı tamamlamak
• Daha önce aynı alandan hibe desteği almamış olmak
• Büyükbaş veya küçükbaş hayvan sayısına tebliğnamede belirtildiği kadar sahip olmak
Büyükbaş hayvancılık hibe desteğinin alınabilinmesi için kişilerin sahip olmaları gerekli hayvan sayıları şöyle belirlenmiştir:
• Büyükbaş hayvanların 10-50 arasında olması gereklidir.
• Küçükbaş hayvanların (Koyun ve keçi) en az 100, en fazla ise 300 olması gereklidir.
Belirlenmiş olan sayılardan daha az ya da fazla büyükbaş ile küçükbaş hayvana sahip olunması durumunda hibe desteklerinin hiçbirinden yararlanılma hakkına sahip olunamaz.
👉Büyükbaş Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?
Güncel büyükbaş hibe desteği alabilmek için yapılacak olan başvurular, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidilerek gerçekleştirilir. Gerekli olan şartları sağlamakta olan çiftçiler, kendilerinden talep edilen evraklar ile beraber giderek başvuru yapabilirler. Kişilerin yapmış oldukları başvuruların ilgili projelerinin sunulması kendilerinden talep edilir. Proje onay aşamasına alınır. Eğer onaylanırsa, çiftçilere alabilecekleri hibe destekleri verilir.
👉Genç Çiftçi Koyun Hibesi Nedir?
Genç çiftçilerin koyun hibesi alabilmesi için düzenlenmiş olan bir proje olan genç çiftçi koyun hibesi projesi, koyun besiciliği ile uğraşmak isteyen genç ve yeni çiftçilere 30.000 TL'ye kadar devlet tarafından verilen hibe desteğidir. Küçükbaş ve Büyükbaş hayvancılık hibe desteklerinden farklı olarak sunulmuş olan genç çiftçi koyun hibeleri, Tarım ve Orman İl Bakanlıkları üzerinden yapılan başvurular ile alınır. Gerekli şartları taşıyan gençlerin hayvancılık yapmaları için teşvik sayılan hibelerden biridir.
👉Büyükbaş Hayvan Desteği Nedir?
Büyükbaş hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere verilen büyükbaş hayvan desteği, maddi olarak zor zamanlardan geçmeleri sebebi ile hayvanlarının bakımında zorlanan çiftçilere verilen hibe desteğidir. Bu destek, KOSGEB ya da diğer tarımı destekleme dernekleri ile beraber Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından, daha çok genç girişimcileri desteklemek amacı ile sağlanan bir destek türüdür. Alınan büyükbaş hayvan desteği, ilgili kurumlardan alınan maddi desteklerinin yarısının kendilerine hibe edilmesini, yani geri ödenmemesini sağlayan hibe desteği türlerinden biridir.
👉Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Ne Kadardır?
Güncel büyükbaş hayvancılık hibe desteklerinin tutarları, ilgili projelere göre şöyle sıralanmıştır:
• Yeni tesis yapımı projeleri için sağlanan hibe desteği, 3.500,000 TL tutarının en fazla yarısıdır.
• Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki projeler için sağlanan hibe desteği 2.500,000 TL tutarının en fazla yarısıdır.
• Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ya da modernizasyon projeleri için sağlanan hibe desteği 2.500,000 TL tutarının en fazla yarısıdır.
Hibe desteği almak isteyen kişilerin kullanabilecekleri bu tutarlarda sunulmuş olan hibeler, kendi yapmış oldukları projelere göre değişiklik gösterir. Her büyükbaş hayvancılık ile ilgilenen kişilere doğrudan tavan olarak belirlenmiş bu fiyatların belirli bir oranı hibe edilmez.