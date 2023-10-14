Yeni doğmuş bebek evlat edinme nasıl yapılır? Depremzede çocuğu evlat edinme şartları, nasıl evlat edinebilirim?

Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinme Nasıl Yapılır?
Yeni doğmuş bebeklerin evlat edinilebilmesi için evlat edinecek olan bebeğin canlı olarak doğmuş ve ilk 6 hafta boyunca da yaşamaya devam etmiş olması gereklidir. Bunun dışında, yeni doğmuş bebekler ile büyümüş olan çocukların evlat edinmeleri arasında farklar bulunmaz. Ayrıca, yeni doğmuş bebeğin ailesinin bebeğin yeni bir ailesi olması için rızasının olması gereklidir.
Bekarların Evlat Edinme Şartları Nelerdir?
Evli olmayan kişilerin evlat edinmeleri için belirlenmiş olan koşullar, evlat edinme koşulları ile aynıdır. Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 30 yaşlarını doldurmaları ve en az ilkokuldan mezun olmaları zorunludur. Bunlarla beraber, diğer şartları da sağlayan ve evlat edinmiş oldukları çocuklara bakabilecek güçte olduklarını yetkili kişilere kanıtlamaları ile beraber yalnız başlarına evlat edinebilirler.
50 Yaşında Evlat Edinebilir Mi?
Evlat edinmenin yaş sınırı, kaldırılmıştır. Daha önceki resmi kanunlar ile belirlenmiş olan evlat edinebilmenin maksimum sınırı 40 yaştır. Ancak 40 yaş sınırının kaldırılması ile beraber artık her yaşta insan, akli sağlığının ve maddi gücünün yerinde olduğunu kanıtlamasından sonda evlat edinme hakkına sahiptir.
Yurtdışından Evlat Edinme Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti olmayan bir çocuğun evlat edinebilmesi için yerine getirilmesi gerekli görülen evlat edinme koşulları şöyle sıralanmıştır:
• Evlât edinecek olan ebeveynin, evlât edinme vasıflarına sahip ve uygun olduğunun tespit etmesi
• Makamlarca gerekli görüldüğü takdirde evlât edinecek ebeveyn ile istişarede bulunulmasının sağlamış olması
• Çocuğun bu Devlete girmesine ve orada sürekli ikametine izin verilmiş veya verilecek olmasının tespit edilmesi
Belirlenmiş olan bu 3 koşulun dışında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan evlat edinme koşullarının da yerine getirilmesi gereklidir. Evlat edinilecek olan çocuk Türk bir çift tarafından evlatlık alınacağı için kişilerin Türkiye içinde geçerli koşulları sağlamak zorundadır.
Depremzede Çocuklar Evlat Edinilir Mi?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Deprem nedeniyle çocuklarımıza koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız için aşağıdaki duyurunun yapılması gereği duyulmuştur.
Aile ve yakınlarına ulaşamayan çocuklarımız ilk olarak Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakta, güvenli şekilde bakımları sağlanmaya ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapılmaktadır.
Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.
Depremzede evlat edinme şartları ve başvurusuna yönelik Bakanlık bir bilgi paylaşımı geçmedi ancak, koruyucu aile olmak isteyenler için nereden başvuru yapılacağını yazılı açıklamayla bildirdi. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız E-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler.
Vatandaşlarımıza, çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz.