HATAY,
İZMIR,
KAHRAMANMARAŞ
MANISA,
MUĞLA,
KOCAELI
KONYA,
OSMANIYE,
SAKARYA
TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde yer alıyor.
MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATTI SORGULAMA EKRANI
DİRİ FAY NEDİR?
Diri fay ya da aktif fay adıyla bilinen 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatların bu ismi almalarının sebebi tarihsel dönemde deprem yaşamış faylar olmalarından kaynaklanır.
DEPREM RİSKİ TAŞIYON 110 İLÇE!
🔸ADIYAMAN: Gölbaşı
🔸AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
🔸ANKARA: Şereflikoçhisar
🔸ANTALYA: Demre
🔸AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
🔸BALIKESİR: Gönen, Manyaz
🔸BATMAN: Kozluk
🔸BİNGÖL: Karlıova, Yedisu
🔸BOLU: Gerede, Yeniçağa
🔸BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
🔸ÇANAKKALE: Çan, Yenice
🔸ÇORUM: Laçin
🔸DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
🔸DİYARBAKIR: Lice
🔸DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
🔸ELAZIĞ: Palu, Sivrice
🔸ERZİNCAN: Üzümlü
🔸ESKİŞEHİR: İnönü
🔸GAZİANTEP: İslahiye
🔸HAKKARİ: Şemdinli
🔸HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
🔸ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
🔸İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
🔸K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu
🔸KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
🔸KIRIKKALE: Keskin
🔸KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur
🔸KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
🔸KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
🔸KÜTAHYA: Gediz, Simav
🔸MALATYA: Akçadağ
🔸MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
🔸MERSİN: Çamlıyayla, Mut
🔸MUĞLA: Menteşe, Milas
🔸MUŞ: Korkut, Varto
🔸NİĞDE: Altunhisar, Bor
🔸OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
🔸SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
🔸ŞANLIURFA: Bozova
🔸SİİRT: Eruh
🔸ŞIRNAK: Beytüşşebap
🔸SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli
🔸TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
🔸VAN: Çaldıran, Özalp
🔸YALOVA: Altınova, Çınarcık