Son dakika deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem ler listesi vatandaşlar tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Yaşadığı bölgede deprem olduğunu hissedenler internet arama motorlarında ''DEPREM Mİ OLDU? Son dakika nerede ve kaç şiddetinde? En son nerede deprem oldu?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Bölgenizde deprem olup olmadığını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD ) ve Kandilli Rasathanesi 'nin sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Son deprem 12 Mayıs Cuma günü saat 11.33'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 şiddetinde gerçekleşmiştir. Saat 11.36'da da 4.3 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi.

DEPREM Mİ OLDU, SON DAKİKA NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

FAY NEDİR VE KIRILINCA NE OLUR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji birikmesine neden olur. Enerjiler zamanla ortaya çıkar ve bu hareketli kesimlere fay denir.

Birbirlerinin hareketlerini engelleyen levhalar arasında sürtünme oluşur. Levhanın birbirine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütleleri arasında kalan "fay" adı verilen zayıf yerler zorlanır ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünme etkisiyle kısa bir zaman sonra çok büyük kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), büyük sarsıntı etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına ise "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.