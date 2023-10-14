Sicil affı bankalar ne zaman uygulayacak, kimleri kapsayacak? Sicil Affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?

Kredi borçları sebebiyle kara listede yer alanları ilgilendiren sicil affı, sosyal destekleri içeren torba teklif kapsamında yer alıyor. Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler faydalanabilecekler. Yapılan görüşmeler neticesinde sicil affını getiren kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında ismi bulunan kişilere uygulanacak olan bu sicil affından, ödeme tarihi 1 Ekim Cumartesi gününden önce olan kişiler ve şirketler faydalanabilecek.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen ya da yapılandıran kişilerin kara listeden ismi silinecek.

Ayrıca daha sonra yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarındaki olumsuz durumlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek.