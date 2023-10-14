Kuruyemiş özellikle içinde bolca E vitamini barındıran kuruyemişlerin tüketilmesi saçlara iyi gelecektir. Saçlarının gürleşmesini isteyen kadın ya da erkeklerin her gün 5 adet ceviz yemesi bu vitamini karşılar. Evde saçlara bakım yapmak amacı ile uygulanacak olan saç maskelerinin birçok türü mevcuttur. Evde saçlarına maske yapmak isteyen kişilerin öncelikle hangi amaca yönelik olarak maske yapacaklarını belirlemeleri gereklidir.

👉 Saçların sağlıklı olması için tüketilmesi gereken besinler uzmanlar tarafından şöyle sıralanabilir:

Mandalina

Somon

Yoğurt

Havuç

Tarçın

Yumurta

Yulaf

Mercimek

Ispanak

Kuruyemiş (Özellikle içinde bolca E vitamini barındıran kuruyemişlerin tüketilmesi saçlara iyi gelecektir. Saçlarının gürleşmesini isteyen kadın ya da erkeklerin her gün 5 adet ceviz yemesi bu vitamini karşılar.)

👉Evde Saç Maskesi Yapımı Nasıldır?

Evde saçlara bakım yapmak amacı ile uygulanacak olan saç maskelerinin birçok türü mevcuttur. Evde saçlarına maske yapmak isteyen kişilerin öncelikle hangi amaca yönelik olarak maske yapacaklarını belirlemeleri gereklidir. İncelmiş ve seyrekleşmiş olan saçların gürleşmesi için en çok yapılan maskelerden birinin malzemeleri şöyle sıralanabilir:

2 yumurta sarısı

2 olgun muz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım fincan kadar saç kremi

2-3 yemek kaşığı bal

Bu malzemelerin tümü homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra diplerinden başlamak üzere saçlara uygulanır. Duşa girmeden hemen önce saça yedirilmesi ve durulanması yeterlidir. Her gün veya iki günde bir yapılabilir.