Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sabah namazında hangi sureler okunur? Peygamberimiz sabah namazının farzında hangi sureleri okurdu?

Sabah namazı sünnetinde 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükûya eğilinir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır: Kalkarken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve doğrulunur.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da "Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah" denir.