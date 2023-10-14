PTT saat kaçta açılıyor? PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

PTT Müşteri Hizmetleri Numarası Kaçtır? PTT'nin hizmet verdiği müşteri hizmetleri numarası, 444 1 788'dir. Bu numara üzerinden PTT ile ilgili yapılmak istenen tüm işlemler, 7 gün 24 saat boyunca kolaylıkla yapılabilir. PTT Genel Müdürlüğü Nerededir? PTT'nin genel müdürlüğü konumu , günümüzde Ankara'da yer alır. Ancak PTT Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması gerekli olan tüm işlemler için e-devlet de kullanılabilir. PTT aracılığı ile gönderilmek istenen tüm dilekçeler veya şikayetler için e-devlete girilmesi ve daha sonra PTT Genel Müdürlüğü sayfasına geçilmesi yeterlidir. Bu sayfaya geçildikten sonra sistem tarafından yapılan tüm işlemler kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

PTT Adıma Gönderi Var Mı? PTT üzerinden barkot sahibi olmadan sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için PTT müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi gereklidir. Müşteri temsilcileri ile iletişime geçilmesinin ardından, isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin verilmesinden sonra isme ait bir kargonun ya da gönderinin olup olmadığı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir. PTT Kargo Ne Zaman Gelir? PTT kargonun teslim edilme zamanı, genellikle kargonun ilgili konumdan PTT şubelerine teslim edilmesinden sonra 2 ila 3 iş günü arasındadır. Ancak bu belirtilmiş olan 2 iş günü süresi, kargonun teslim edilme durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer gönderimi yapılacak olan kargo geç teslim edilirse, göndericiye teslim süresi de uzayabilir.