Kira bedeli nasıl tespit edilir? Kira tespit davası şartları nedir? 5 yıl geçmeden kira tespit davası açılabilir mi?

Kira bedelinin net bir şekilde tespit edilebilmesi için 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınır. Bu ortalamaya bakılarak belirlenen kira bedelleri, belirlenmelerinden sonra resmi olarak kira sözleşmesine yazılırlar. Bununla beraber, eğer kira bedeli net bir şekilde belirlenemezse bilirkişiye başvurulması ve bilirkişiden rapor alınması gereklidir. Bu rapor, kira tespit davasında tarafların anlaşamaması durumlarında istenen bir belgedir. Kira araştırmalarının doğru bir şekilde yapılması ve belirlenmesi sorumluluğu, belgenin gerekli olduğu durumlarda bilirkişilere bırakılır. Çıkarılmış olan raporlara bakılarak dava sonucunda kira bedelleri belirlenir. Kira tespit davasının koşulları, şöyle sıralanmıştır: • Kira sözleşmesinin olması • Kiracının hukuki yararının bulunması Kira tespit davasında kira sözleşmesinin olabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesi zorunluluğu yoktur. Kiracı ile ev sahibi, aralarında sözlü bir anlaşma yapmışlarsa da bu dava görülebilir. Kira Tespit Davası İhtar Şartı Nedir? Kira tespit davalarında ihtar şartı, kiracıların ev sahiplerini ya da ev sahiplerinin kiracıları dava etmeleri için en fazla 30 gün zamanlarının bulunmasıdır. Bu 30 günlük süre, kira sözleşmesi bitmeden kişilere verilen süredir. Bu süre içinde dava açılması gereklidir. Aksi halde dava geçersiz sayılır ve davaya bakılmaz.

Geriye Dönük Kira Tespit Davası Açılabilir Mi? Kira tespit davalarının geriye dönük olarak açılabilmesi mümkündür. Geriye doğru kira tespit davasının açılması ile beraber kiraların net tutarları belirlenir. Ayrıca, kira sözleşmesinde yer alan bedele yıllık ya da belirli süreler ile belirlenmiş olan zammın ne kadar olması gerektiği de belirlenmiş olur. Kira Tespit Davası Bilirkişi Raporu Nedir? Kira tespit davalarında bilirkişiden alınacak olan raporun işlevi, kiraya verilmiş olan mülkün kira bedelinin ne kadar olması gerektiğinin belirlenmesidir. Kiraya verilmiş mülk, eğer belirlenmiş olan tutarından fazla veya azsa, bu durum net bir şekilde belirlenir ve açılmış kira tespit davalarında kullanılabilir.