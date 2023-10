Mânâsı:

Allah'ım! Sen, benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allah-ü teala ne dilerse o olur, dilemezse olmaz. Ben biliyorum ki, Allah (c.c.) herşey üzerine kâdirdir. Muhakkak O'nun ilmi her şeyi kaplamıştır ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım, her nefsin ve mahlûkun şerrinden sana sığınırım.Onların idaresi ve yönetimi senin elindedir. Muhakkak benim rabbim doğru yol üzerinedir.