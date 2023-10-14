Karot deprem testi fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Yaşanan deprem felaketi sonrası en sık aratılanlar arasında karto testi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte 2023 DEPREM RİSKİ VE KAROT TESTİ FİYATLARI!
Karot deprem testi fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Yaşanan deprem felaketi sonrası en sık aratılanlar arasında karto testi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte 2023 DEPREM RİSKİ VE KAROT TESTİ FİYATLARI!
KAROT TESTİ FİYATI NE KADAR?
Yıllar geçse de karot testiyle atılan betonun kalitesi tespit edilebilmektedir. Karot testi ücreti bölgesel olarak değişmekle beraber 2 bin - 3 bin lira arasında değişmektedir.
KAROT TESTİ NEDİR?
Bina duvarlarından silindir şeklinde zarar vermeden delinerek alınan beton örneği, karot makineleri ile yapılıyor. Binaların deprem dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en etkili yöntemlerden birisidir. Beton analiz edilirken, basınç testlerine direnç ve kalite konusunda bilgi verir.
Deprem yönetmeliğine göre C20'nin altında kalan betonlar risk grubu taşıyor. Bu durum sonucunda ihbar olarak kabul edilen bina için yıkım işlemi başlatılabiliyor. İlgili rapor hak sahiplerine bildiriliyor. Bina dayanıklılık testi uygulaması için belediye görevli yapı uzmanları, karot alma yönetimini uyguluyor.
C20 EN ANLAMA GELİYOR?
Binaya tahribat vermeden sismik aletle testler yapılıyor. Yapı uzmanları da ellerindeki sismik cihazı duvarın uygun bir yerinden betona dayayıp titreşimleri dinliyor. Ulaşılan veriler sisteme yükleniyor ve burada karşılaştırmalar yapılıyor. Deprem yönetmeliğine göre C20'nin altındaki kolonlar riskli gruba giriyor. Bu tablo bir ihbar kabul edilerek betondan numune alımı yapılıp binanın depreme dayanıklılığıyla ilgili gerçek sonuç ortaya çıkarılıyor. Binaların sağlamlık testinin yanında beton içindeki demirler de inceleniyor. Demirlerin nervürlü olmasına dikkat ediliyor. Riskli olduğu kesinleşen binalar için boşaltım ve yıkım işlemleri başlatılıyor. Her iki yöntemde de binanın deprem güvenli olup olmadığıyla ilgili rapor, hak sahiplerine bildiriliyor.
KAROT TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Karot testi için bulunulan yerin Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vasıtası ile başvuru yapılabilir. Bununla beraber Belediye'ye başvuru yapılabilir. Diğer bir rapor için Kaymakamlık Kurumuna başvurarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca bazı kurumlar bina sağlamlık testini özel şirketler aracılığı ile gerçekleştiriyor.
KAROT TESTİNİN FAYDASI NEDİR?
Karot raporu, almanın faydası deprem riski olduğu düşünülen binalarda risk olup olmadığını kanıtlamak için kullanılabilir. Tüm yaşam alanlarının ve yapıların depreme dayanıklı olduğunu kanıtlamak için alınması gereken raporlardan birisidir.