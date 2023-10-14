İsrail ne zaman, hangi tarihte kuruldu? İsrail nerede, ne zaman bağımsız oldu, NATO üyesi mi? İşte İsrail’in tarihi, nüfusu ve haritadaki coğrafi konumu!

İsrail'in nüfusu 2022 yılı sonunda yaklaşık 9 milyon 656 bin kişiydi. Bu nüfusun yaklaşık %73,6'sını Yahudiler oluştururken, %21,1'ini Araplar ve diğer azınlıklar oluşturur. İsrail'in nüfusu, etnik ve dini açıdan oldukça çeşitlidir. Ülkede yaşayan bu farklı gruplar arasında tarih boyunca birçok siyasi ve toprak anlaşmazlığı yaşanmıştır.
İsrail'in Coğrafi Konumu
İsrail, Batı Asya'da yer alır ve Akdeniz'in güneydoğu kıyısında konumlanmıştır. Aynı zamanda Kızıldeniz'in kuzey kıyısına da komşudur. İsrail'in coğrafi sınırları, kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suriye, doğuda Ürdün, güneybatıda Mısır ve hem batıda hem de doğuda sırasıyla Gazze Şeridi ve Batı Şeria gibi Filistin toprakları ile çevrilidir. Bu coğrafi konum, İsrail'in tarih boyunca bölgesel çatışmaların merkezinde yer almasına neden olmuştur.
İsrail'in Nüfusu
İsrail'in nüfusu 2022 yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak 9 milyon 656 bin kişidir. Ülkenin nüfus yapısı oldukça çeşitlidir. Yahudi nüfus ülkenin toplam nüfusunun %73,6'sını oluştururken, Arap nüfus ise %21,1'lik bir kesimi temsil etmektedir. İsrail, bu demografik yapısıyla etnik ve dini açıdan çeşitlilik arz eden bir ülkedir.
İsrail'in Kuruluşu
İsrail Devleti, 14 Mayıs 1948 tarihinde kuruldu. Bu tarih, Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan ettiği tarihtir. İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Avrupa ve Müslüman ülkelerden birçok Yahudi, İsrail'e göç etti. Aynı dönemde birçok Arap da İsrail'den göç etti. İsrail'in kuruluşu, bölgedeki siyasi ve toprak anlaşmazlıklarının başlamasına neden oldu.
İsrail ve NATO
İsrail, NATO'nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üyesi bir ülke değildir. NATO, toplamda 30 ülkeyi kapsayan bir askeri ittifaktır. İşte NATO üyesi ülkeler:
- Almanya (1955)
- Amerika Birleşik Devletleri (1949)
- Arnavutluk (2009)
- Belçika (1949)
- Birleşik Krallık (1949)
- Bulgaristan (2004)
- Çek Cumhuriyeti (1999)
- Danimarka (1949)
- Estonya (2004)
- Fransa (1949)
- Hırvatistan (2009)
- Hollanda (1949)
- İspanya (1982)
- İtalya (1949)
- İzlanda (1949)
- Kanada (1949)
- Karadağ (2017)
- Kuzey Makedonya (2020)
- Letonya (2004)
- Litvanya (2004)
- Lüksemburg (1949)
- Macaristan (1999)
- Norveç (1949)
- Polonya (1999)
- Portekiz (1949)
- Romanya (2004)
- Slovakya (2004)
- Slovenya (2004)
- Türkiye (1952)
- Yunanistan (1952)
İsrail'in NATO'ya üye olmaması, bölgedeki karmaşık ve hassas siyasi ilişkilerle de bağlantılıdır. İsrail'in çevresindeki ülkelerle yaşadığı tarihi ve coğrafi çatışmalar, ülkenin uluslararası ilişkilerini etkilemiştir.