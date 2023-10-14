"Evim depreme dayanıklı mı?" sorusu yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından sıklıkla araştırılıyor. Kentsel dönüşüm Türkiye'de hızlanırken, vatandaşlar çok daha hızlı bir şekilde binalarının sağlamlığını öğrenmek istiyor. İşte merak edilenler.
"Evim depreme dayanıklı mı?" sorusu yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından sıklıkla araştırılıyor. Kentsel dönüşüm Türkiye'de hızlanırken, vatandaşlar çok daha hızlı bir şekilde binalarının sağlamlığını öğrenmek istiyor. İşte merak edilenler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesindeki yurttaşların adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebildiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"- Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, "e-Devlet" uygulaması üzerinden ya da "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini milletimiz için, yavrularımızın yarınları için başlatacağız.16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son ana, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz."
HASAR TESPİT SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
ADRESE DAYALI HABER TESPİT SORGULA (BAKANLIK)
İşte madde madde hasar tespit tanımları;
HASARSIZ BİNALAR
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
AZ HASARLI BİNALAR
Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakıncayoktur.
ORTA HASARLI BİNALAR
Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır.Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.
"Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.
AĞIR HASARLI BİNALAR
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.
ACİL YIKILACAK BİNALAR
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.