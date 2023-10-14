Ev kedilerinin beslenmesi, genellikle mama dışında et, balık ve tavuk ile yapılır. Kediler, bu yiyeceklerden hoşlanırlar. Ancak dişleri köpekler kadar sert olmadığı için özellikle tavuğun ve etin kemikli verilmemesi gereklidir. Ev kedisi eğer balık ile beslenecekse de balıkların kılçıklarının tamamen temizlenmiş olması gereklidir. Aksi taktirde temizlenmemiş olan kılçıklar ev kedilerinin boğazına kaçabilir.

👉Evde Kedi Bakmak Zor Mu?

Evde kedi bakmanın aslında birçok zorluğu mevcuttur. Genel olarak evde kedi bakmanın zorlukları şöyle sıralanabilir: